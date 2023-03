Fontivegge e Sant’Anna, maxi controlli della polizia

Battute a tappeto, anche con pattugliamenti appiedati, diverse zone: via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, via della Ferrovia e via Fiorenzuola, piazzale Bellucci e le adiacenti scale mobili nell’ambito dei quali sono state identificate 103 persone e controllati 5 esercizi commerciali.

Nel corso dell’attività, sono stati effettuati anche dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Mentre percorrevano via Fiorenzuola, infatti, gli operatori hanno notato un uomo intento ad armeggiare in modo sospetto con alcuni involucri di alluminio. Raggiunto dagli agenti, è stato identificato come un cittadino italiano, classe 1989 ed è stato sottoposto a controllo con esito positivo. Nella confezione, infatti, gli operatori hanno trovato della sostanza che, in seguito alle analisi del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica è risultata essere dello stupefacente derivato degli oppiacei. Per questo motivo, dopo aver sequestrato la droga, i poliziotti hanno contestato al 33enne la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno anche effettuato 9 posti di controllo, monitorando 71 veicoli in transito lungo le principali vie adiacenti alle zone oggetto di interesse, al fine di verificare l’eventuale presenza a bordo di persone sospette, dedite al compimento di illeciti.