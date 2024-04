“Fondi sviati dalle originarie finalità”, la Corte dei Conti condanna Vincenzo Riommi

La vicenda legata all'utilizzo di alcuni fondi europei percepiti da una società dell'ex assessore regionale.

La Corte dei Conti ha condannato l’ex assessore regionale Vincenzo Riommi, Nico Valecchi e la società Palazzo Giusti Orfini alla restituzione di 115.544 euro per fondi percepiti in base ad un progetto europeo ma, secondo la giustizia contabile, indebitamente utilizzati.

Due i progetti di cui la giustizia contabile si è interessata: uno è quello denominato ‘Marco Polo’ per l’internazionalizzazione. Il secondo è invece quello dedicato alle start up creative, in questo caso per per il ‘cashtech’, un tessuto particolare con brevetto.

Secondo la Corte dei Conti “il denaro pubblico percepito è stato sviato dalle finalità istituzionali per le quali era stato erogato nell’ambito di entrambi i progetti”. Il caso era arrivato anche in tribunale a Spoleto, ma qui per gli indagati c’era stato il proscioglimento.