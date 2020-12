Fondazione Cr Perugia per l’arte: due borse di studio intitolate a Masciarri

Fondazione Cr Perugia, due borse di studio intitolate a Giuliano Masciarri, segretario generale fino al 2015. Le due borse di studio sono state attivate insieme a l’Università degli Studi di Perugia.

Così la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia insieme ai familiari e alla moglie Francesca e al figlio di Masciarri, Francesco, vuole ricordare l’uomo e il professionista che per anni ha contribuito con il suo operato a costruire la storia dell’istituzione, lasciando un segno significativo nella struttura, nella città di Perugia a lui particolarmente cara e, più in generale, nel territorio.

Le due borse di studio, del valore di 6mila euro e della durata di sei mesi ciascuna, sono state assegnate alle ricercatrici Francesca Mavilla, storica dell’arte e archivista e a Luna Pascarella, laureata in Archeologia e storia dell’Arte.

A presentare l’iniziativa Cristina Colaiacovo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; Francesca e Francesco Masciarri; Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia; Gian Luca Grassigli, professore ordinario di archeologia classica presso il Dipartimento di Lettere dell’Università degli Studi di Perugia; Laura Teza, professore associato di Storia dell’arte moderna all’Università degli Studi di Perugia che ha portato i saluti del magnifico rettore Maurizio Oliviero. Presenti naturalmente le due studiose selezionate per le borse di studio, Francesca Mavilla e Luna Pascarella.

Chi era Giuliano Masciarri

Dopo essersi laureato in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Perugia, nel 1979 Masciarri ha iniziato una brillante carriera nell’allora Cassa di Risparmio di Perugia, successivamente Banca dell’Umbria, oggi Unicredit, che lo ha portato in pochissimi anni alla guida della Segreteria Generale. Per 15 anni, dal 2001 al 2015, ha ricoperto l’incarico di segretario generale Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, dove dal 2016 era componente del Consiglio di Amministrazione. A pochi mesi dalla sua scomparsa era stato nominato presidente della Fondazione CariPerugia Arte, ente strumentale della stessa Fondazione alla creazione della quale lui stesso aveva contribuito nel 2014.

La grande passione per l’arte

E’ stata proprio la sua vocazione per la cultura umanistica e la sua grande passione per l’arte ad aver portato alla scelta di indirizzare le due borse di studio su questi ambiti, orientandole verso percorsi di ricerca che, in occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte del Perugino, nel 2023, verranno inseriti all’interno di un quadro più ampio che inevitabilmente prevederà molteplici azioni e il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici e privati.

Soggetti prestigiosi come il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, la Regione Umbria, la Galleria Nazionale dell’Umbria, il Comune di Perugia con i quali è stato siglato lo scorso giugno un accordo quadro di quattro anni finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio artistico del territorio umbro anche su scala internazionale.

L’Università di Perugia

Per l’assegnazione delle borse di studio la Fondazione ha coinvolto l’Università degli studi di Perugia che, grazie all’adesione del rettore Maurizio Oliviero e al contributo dei prof. Gian Luca Grassigli e Laura Teza, ha indicato una rosa di nominativi individuati fra laureati e dottorandi meritevoli e in possesso dei requisiti per effettuare studi e ricerche proprio su argomenti connessi a queste tematiche.

Dopo una attenta valutazione delle esperienze formative e curriculari, una apposita commissione ha selezionato le due ricercatrici Francesca Mavilla e Luna Pascarella le quali, pur nell’ambito di una operazione coerente e unitaria svilupperanno percorsi orientati su due direttrici differenti, per quanto strettamente collegate.

La prima borsa

La prima borsa, infatti, è destinata a un’attività di documentazione e ricerca funzionale alla raccolta di materiale bibliografico e documentario inerente la vita e l’attività artistica del grande Maestro, al fine di porre le basi concrete per la costituzione del Centro di ricerca dedicato all’artista a Perugia, città che appare evidentemente come la sede naturale per un Centro di questo tipo, funzionale allo sviluppo delle ricerche internazionali su questa insigne figura della storia dell’arte.

La seconda borsa

La seconda borsa di studio, invece, persegue un obiettivo percepito ormai come sempre più urgente e necessario nell’ambito delle attività inerenti il patrimonio culturale: la valorizzazione del patrimonio culturale stesso e della conoscenza che genera in funzione della promozione di un turismo culturale internazionale di qualità sempre più elevata che possa generare un circuito economico virtuoso. Questa seconda attività sarà pertanto indirizzata verso la costruzione di itinerari turistico-culturali che, avendo come filo conduttore la figura e l’opera del Perugino, si innestino tuttavia nel variegato insieme delle risorse artistiche, storiche, archeologiche, paesaggistiche, nonché delle qualificate eccellenze eno-gastronomiche ed artigianali del nostro territorio.