Follia al supermercato | Testata 'per la mascherina', ternano violento 'colpisce ancora' - Tuttoggi

Il ferito è stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso

Un cliente di un supermercato di Gabelletta è stato colpito da una testata in pieno volto da un uomo che era stato invitato a indossare la mascherina all’interno dell’esercizio commerciale.

Ternano violento

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, che hanno individuato il responsabile del folle gesto grazie alla collaborazione dei testimoni che avevano assistito alla scena, si tratta dello stesso uomo di 46 anni, ternano di origine, che nei giorni scorsi aveva picchiato un uomo e spintonato un anziano, ferendolo alla testa, senza apparente motivo.

Testata per la mascherina

Il fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi davanti alle porte del supermercato di Gabelletta tra gli occhi increduli dei clienti che hanno assistito alla scena. Il 46enne era stato invitato a indossare la mascherina oppure uscire dall’esercizio commerciale ma, preso dall’ira, uscendo dal punto vendita, si è scagliato contro la prima persona che ha incrociato, colpendolo con una testata al volto il malcapitato.

Ferito in Pronto Soccorso

Il ferito è stato soccorso immediatamente dai presenti e dal personale del punto vendita, mentre al 112 è arrivata la richiesta di soccorso. Subito i militari hanno raggiunto il luogo segnalato e hanno iniziato le indagini del caso, mentre il ferito si è recato al Pronto Soccorso per essere medicato.

Indagine lampo

In pochi minuti i Carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile dell’aggressione, identificandolo e fermandolo in caserma in attesa degli approfondimenti nei suoi confronti.