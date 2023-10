Folle inseguimento sulla variante, 28enne fermato dopo 3 km | Nel marsupio aveva hashish - Tuttoggi.info

Il giovane eugubino aveva sorpassato a tutta velocità l'auto dei militari, provando a fuggire | Oltre ad essere segnalato al Prefetto per detenzione abusiva di sostanze stupefacenti gli è stata ritirata la patente

Serata movimentata sulla variante Pian d’Assino, all’altezza di San Marco di Gubbio, dove i carabinieri, sorpassati a tutta velocità da una Opel Mokka, si sono lanciati all’inseguimento.

Nonostante i militari abbiano azionato lampeggianti e sirena, il veicolo non ha desistito dalla sua corsa per ben tre chilometri, quando alla fine è stato raggiunto. La guida spericolata tenuta del conducente, un 28enne eugubino, ha fatto subito insospettire le forze dell’ordine sul fatto che il giovane stesse nascondendo qualcosa.

Risultato negativo all’alcoltest, il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare ed è stato trovato in possesso di un frammento di hashish di 7 grammi, celato all’interno di un marsupio appoggiato sul sedile di guida.

Per lui, oltre alle due contravvenzioni al Codice della Strada per guida pericolosa, che hanno portato all’immediato ritiro della patente, è scattata anche la segnalazione al Prefetto di Perugia per detenzione abusiva di sostanze stupefacenti, ritenuta per uso personale.