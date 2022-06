Folle inseguimento a Perugia, 2 poliziotti travolti finiscono in Pronto Soccorso: un arresto - Tuttoggi

Folle inseguimento per le vie di Perugia. Auto crea il panico in centro e travolge due poliziotti, un arresto e due multe

Erano circa le 3 e 30 della scorsa notte (quella tra il 18 e il 19 giugno) quando l’attenzione del personale della Squadra Volante della Questura Perugia, in servizio di controllo del territorio nella zona del centro storico del capoluogo umbro, è stata attirata da un’auto che sfrecciava a forte velocità lungo via Baglioni. Gli agenti si sono messi immediatamente all’inseguimento del veicolo a sirene spiegate, ma l’uomo alla guida ha proseguito la fuga a tutta velocità, passando per la tortuosa strada di via Bartolo, fino a imboccare la ripida discesa che sbuca in piazza Grimana. A quel punto, dopo aver accelerato con forza, il conducente ha perso il controllo andando a sbattere contro le mura di un arco.

Auto in fuga travolge due poliziotti

Gli agenti, avvicinatisi all’auto, hanno intimato agli occupanti del veicolo di tenere le mani in vista. Uno dei poliziotti ha aperto lo sportello e si è sporto all’interno dell’abitacolo per sfilare le chiavi dal cruscotto. Contestualmente, l’altro agente si è posizionato dal lato del passeggero anteriore, dov’era seduta una ragazza che, alla vista del poliziotto, ha aperto la portiera per scendere. A quel punto, però, il conducente ha repentinamente colpito il poliziotto e ingranato la retromarcia per liberare l’auto e rimettersi in fuga. Nell’arretrare, lo sportello dell’auto ha colpito l’operatore che è caduto a terra. Il poliziotto affiancato al lato del passeggero è rimasto, invece, incastrato nello sportello aperto ed è stato trascinato per qualche metro per cadere poi a terra.