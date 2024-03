Foligno2030 lancia Masciotti insieme a Proietti e Sisti

I due sindaci civici a supporto del candidato della coalizione progressista a Foligno. Campagna elettorale al via.

La lista civica Foligno2030, da cinque anni in consiglio comunale e a fianco di Luciano Pizzoni, lancia Mauro Masciotti. Lo ha fatto in un appuntamento insieme ai sindaci civici Stefania Proietti e Andrea Sisti. “Foligno 2030, quale espressione dei Civici Umbri a Foligno, è oggi insieme al candidato a Sindaco MAURO MASCIOTTI quale rappresentante ed esempio del migliore impegno civico dei nostri territori, capace di riportare nella nostra città un forte senso di speranza, futuro, inclusione, partecipazione.

I Civici Umbri sono una parte fondamentale del Patto Avanti!, la coalizione progressista regionale, e sono rappresentati da Sindaci come Stefania Proietti (Sindaca di Assisi) e Andrea Sisti (Sindaco di Spoleto) che sono accanto a Masciotti sia per testimoniare il forte sostegno al candidato civico di centrosinistra, sia per rimarcare l’importanza di Foligno nel panorama sovracomunale e regionale.

Proprio con l’ambizione di aprire uno spazio di condivisione delle migliori esperienze costituite dal civismo autentico che si fa espressione dei territori, i Civici Umbri promuovono un contenitore aperto che si muoverà in quadro di valori sociali, democratici, progressisti, riformisti ed europeisti, con metodi partecipativi ed innovativi dell’azione politica, contribuendo attivamente a tracciarne i confini di valori, identità politica e culturale”.