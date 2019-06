Foligno, Volvo sfonda parapetto in manovra e precipita

share

Intorno alle 14.00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Foligno è intervenuta in via Monte Acuto per un veicolo ‘parcheggiato male’. In realtà, l’uomo alla guida della propria Volvo ha effettuato una manovra errata, dovuta probabilmente a uno sbaglio nell’innestare la giusta marcia. L’auto è dunque finita in bilico tra la strada e la discesa delimitata dal parapetto che è andato distrutto. Fortunatamente, l’uomo alla guida non ha riportato ferite, l’auto, invece, ha subito pesanti danni.

