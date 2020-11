Foligno saluta la ‘nonna’, si è spenta la 106enne Palmira Frasconi

Si è spenta Palmira Frasconi, la donna più anziana della città, che lo scorso aprile aveva spento 106 candeline. Alla famiglia della donna, la ‘nonna di Foligno’, le condoglianze anche del sindaco Stefano Zuccarini.

“Esprimo le più sentite condoglianze a nome mio, dell’amministrazione comunale e della Città intera, ai parenti della signora Palmira Frasconi che lo scorso aprile aveva raggiunto il prestigioso traguardo dei 106 anni entrando così anche tra i record a livello nazionale e internazionale. Quando gli abbiamo consegnato l’attestato di benemerenza ci ha manifestato tutta la sua felicità, esibendosi in canti e stornelli con la sua inseparabile fisarmonica. Ad oggi nell’intero territorio comunale abbiamo l’onore di avere una trentina di concittadini dai 100 ai 105 anni, indice di una buona qualità della vita e della salubrità del territorio. Oggi più che mai, i nostri anziani sono il nostro faro, seppure nella loro fragilità, le loro profonde radici rendono più solide anche le nostre vite. Penso a loro, che hanno superato le profonde tragedie delle guerre e della povertà, dei terremoti e delle crisi, e che ora si ritrovano a sopportare questa ennesima piaga. Un abbraccio a tutti loro in particolare, siete in cima ai nostri pensieri, grazie al vostro esempio ci insegnate che la vita va sempre vissuta con spirito di sacrificio e speranza”.