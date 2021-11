Foligno, il Comune cerca nuovo dirigente | Domande entro il 16 dicembre

Il Comune di Foligno ha indetto una selezione pubblica per la copertura del posto di dirigente dell’area governo del territorio per la durata di tre anni

Il Comune di Foligno ha indetto una selezione pubblica per curriculum e colloquio per la copertura, a tempo pieno e determinato, del posto di dirigente dell’area governo del territorio per la durata di tre anni.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura informatica entro il prossimo 16 dicembre.

I colloqui con la commissione si svolgeranno al palazzo comunale – sala Italo Fittaioli – il 21 dicembre prossimo alle 9,30. I colloqui con il sindaco si svolgeranno nell’ufficio del sindaco il 28 dicembre alle 10.

Ogni dettaglio sull’avviso di selezione è presente sul sito istituzionale www.comune.foligno.pg.it