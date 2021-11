Foligno, giovedì il consiglio comunale. Di Nicola al posto di Ceccucci

All'ordine del giorno del consiglio comunale di giovedì pure il progetto opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio

Tornerà a riunirsi giovedì 11 novembre il consiglio comunale di Foligno. Dopo il rinvio per il lutto del Comune per la scomparsa del consigliere Ivano Ceccucci, sarà proprio la surroga dell’esponente di Forza Italia al primo punto all’ordine del giorno. Al suo posto siederà nell’assemblea cittadina Barbara Di Nicola.

La seduta pubblica – che inizierà alle ore 14 – sarà trasmessa mediante diretta streaming, digitando il seguente link: https://foligno.civicam.it.

All’ordine del giorno anche la modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti, l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Umbria Digitale in Umbria Salute e Servizi con variazione della ragione sociale e del nuovo statuto.

In discussione il progetto opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II lotto – II stralcio – III sub. Conferenza di servizi decisoria. Presa d’atto e approvazione progetto per l’apposizione del vincolo preordinato all’asservimento e/o all’esproprio delle aree ricadenti nel territorio del Comune di Foligno.

All’esame dell’assemblea anche la variazione del bilancio di previsione e la ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale avente per oggetto: “Utilizzo contributo del ministero della cultura destinato all’acquisto di libri per le biblioteche: variazione urgente di bilancio”.