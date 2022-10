Foligno fantasy festival, prima edizione con Licia Troisi

“Foligno vetrina perfetta”

L’assessore alla cultura, Decio Barili, ha messo in evidenza che “Foligno si presta ad essere vetrina importante per ogni manifestazione. Questo evento riserva un’attenzione particolare ai ragazzi e a tutti gli appassionati del genere fantasy”. Il Festival si avvale dell’apporto di Rgs (Radio Green Stage).

Gli appuntamenti in biblioteca

In occasione del Festival Fantasy la biblioteca comunale ha organizzato due appuntamenti preliminari in programma alla Sala del Camino della sezione ragazzi. Il 13 ottobre alle 17 Elisa Venturi presenterà il suo grapich novel “Gabriel. Shattered Diamonds” 1 e 2 (età consigliata a partire dagli 11 anni). Il 14 ottobre, sempre alle 17, l’autrice Giuseppina Salvucci proporrà il suo libro di favole e filastrocche “ Il borsello della fantasia” (età consigliata 5-10 anni). La biblioteca sarà inoltre presente durante le due giornate del Festival con un punto informazioni e prestito di libri di genere Fantasy all’ex teatro Piermarini (10-13 e 15-18). Per informazioni: 0742/330610.