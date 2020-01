Foligno, così il ragazzo di colore ha sventato il furto: il racconto

“Una storia che fa bene, tanto più in un momento come questo, in cui tutti ce l’hanno con il diverso”. Ha ancora la voce emozionata Anita Pelagatti, testimone oculare di un episodio increscioso, ma con un risvolto probabilmente inaspettato.

Ore tre del pomeriggio, Anita si trova alle casse del supermercato Tigre di piazza San Francesco con il figlio. Si accorge di una scena particolare: il ragazzo di colore che era fuori dal supermercato aveva placcato un altro magrebino che stava uscendo e aveva lo zaino pieno di merce rubata.

Il gesto

“Lo ha placato e lo ha costretto a riconsegnare una bottiglia, che si vedeva spuntare dallo zaino. Il ladro poi è scappato ma nella borsa la refurtiva non era solo quella“. Un gesto da vero eroe dunque, quello del ragazzo che spesso si vede fuori dal supermercato: “E’ stato un atto spontaneo, lui poteva rimetterci la vita. Per questo va ringraziato. E’ sempre sorridente e ben educato“.

Il post

Anita lo ha voluto ringraziare anche via social: “Sentitamente ringrazio il giovane di colore che oggi (ieri, ndr), verso le 15, ha placcato un ladro fuori dal supermercato Tigre di piazza San Francesco. Si trova lì tutti i giorni e in maniera educata e garbata aiuta le persone in difficoltà con la spesa. Non chiede nulla, ma ha sempre un sorriso gratuito per gli avventori. Ha sventato un furto di superalcolici e altri beni, accorgendosi prontamente del fatto, facendo riconsegnare la refurtiva al titolare del negozio. Grande gesto di coraggio, umanità e riconoscenza verso la città che lo ospita. Lì, ferma alle casse, ho assistito alla scena e mi sono domandata quanti di noi avrebbero fatto lo stesso gesto, mettendo a rischio la propria incolumità. Questo è uno dei tanti esempi di buona immigrazione. Questa è la Foligno che mi piace, dal grande cuore. Riconoscenza a te, ragazzo venuto da lontano…”.