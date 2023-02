Foligno città dello sport, la storia e la stagione di Chiara Galli

La pilota premiata anche al GalAci di Spello

Con un simile palmares Chiara Galli non poteva che essere tra le vedette del GalAci, evento organizzato dall’Aci Perugia, lo scorso 16 febbraio a Spello, per premiare tutti gli esponenti del motorsport umbro andati a distinguersi nella stagione agonistica 2022. Rassegna in cui la pilota folignate ha potuto esprimere tutta la sua soddisfazione per i risultati conseguiti e anche tutto il suo amore per il rally: “Sono molto felice di quanto ottenuto in questi due anni, i rally sono la mia specialità. Vivere un rally significa, fra ricognizioni, prove e gara, stare in macchina tre giorni, è un lavoro di preparazione del percorso che non è mai uguale, anche le condizioni climatiche creano situazioni particolari da decifrare. Inoltre non bisogna dimenticare che in macchina c’è anche il navigatore la cui presenza è fondamentale e con il quale si costruisce insieme la strategia da tenere in gara”. Chiare le idee anche per il prossimo futuro, con il programma per l’annata alle porte che sta trovando definizione proprio in questi giorni: “Sicuramente imposteremo una programmazione finalizzata ad acquisire ulteriore esperienza, per poter ambire a partecipare a campionati sempre più importanti. Il mio obiettivo è quello di essere al via, nel giro di 2/3 anni, al Campionato Italiano Assoluto, senza precludermi la possibilità di guardare anche oltre”. Tanta voglia insomma di spingere sull’acceleratore verso un 2023 che si prospetta oltremodo carico di adrenalina.