Foligno celebra la giornata della trasparenza 2020 “Etica, trasparenza e cittadini digitali” - Tuttoggi

Tutte le informazioni per seguire online l'evento

La giornata della trasparenza 2020 “Etica, trasparenza e cittadini digitali” si svolgerà il prossimo 10 dicembre. L’incontro, promosso dal Comune di Foligno, in programma dalle 9 alle 12, potrà essere seguito in diretta streaming sul sito del’Ente (www.comune.foligno.pg.it oppure attraverso link diretto https://foligno.civicam.it/live26-Giornata-della-Trasparenza-2020.html oppure sulla pagina Facebook del Comune https://www.facebook.com/comunediFoligno/), considerata la situazione sanitaria in atto.

“Etica, Trasparenza e Cittadini digitali”

Il tema “Etica, Trasparenza e Cittadini digitali” riveste anche particolare attualità considerato che con la pandemia molti rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni si sono svolti on line. Ci sarà il coinvolgimento diretto degli istituti superiori di Foligno che hanno aderito all’iniziativa. Si sono già svolti incontri formativi nelle scuole con Paolo Ricciarelli, segretario generale e responsabile anticorruzione e trasparenza del Comune di Foligno.

Informare i cittadini

La giornata costituisce un’opportunità per informare i cittadini e i giovani di Foligno, in particolare gli studenti delle scuole superiori della città, sulle modalità di funzionamento dell’Ente e sulle norme che disciplinano l’attività istituzionale all’insegna dei valori della legalità, dell’etica e della trasparenza. Interverranno il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, il presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Schiarea, l’assessore all’istruzione Paola De Bonis. Concluderà l’incontro lo stesso Ricciarelli.