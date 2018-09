Foligno, avviso pubblico per affidamento Casa di Accoglienza G. Palmas

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso per effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per l’affidamento del servizio di sollievo per persone disabili “Verso l’Autonomia Possibile”.

Il servizio si svolge nella Casa di Accoglienza per disabili G. Palmas sita in Foligno, via Madonna delle Grazie, di proprietà dell’Ente.

La struttura è autorizzata per 12 posti letto. La durata del servizio va dal 1° novembre 2018 al 30 giugno 2020. L’importo a base di gara, stimato sulla base delle esigenze del servizio, è quantificabile in euro 252.362,74.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al Comune di Foligno, Piazza della Repubblica 10 – 06034 – Foligno (PG), esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it.

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle 12 del 21 settembre 2018.

Il Comune di Foligno ha anche pubblico un avviso per la manifestazione di interesse per la selezione di concorrenti da invitare a procedura negoziata per il servizio di trasporto individuale per persone disabili per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2020. Il servizio è rivolto a persone disabili minori/giovani/adulte che necessitano di un supporto assistenziale e di interventi personalizzati atti a prevenire o ridurre le condizioni di svantaggio sociale, favorendo il massimo sviluppo o mantenimento della autonomia e delle potenzialità, sia nelle capacità funzionali che relazionali. L’importo a base di gara, è quantificabile in euro 69.825,00.

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le 12 del giorno 28 settembre 2018

Entrambe gli avvisi sono presenti sul sito web del Comune www.comune.foligno.pg.it nelle sezioni amministrazione trasparente, albo pretorio on line e home page.

Stampa