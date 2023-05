Focus, incontri di approfondimento per professionisti della visione

A Spoleto si è tenuto il primo di una serie di meeting denominati “Focus”, che ha trattato il tema della miopia

Presso la struttura del Palazzo del Papa a Strettura (Spoleto) si è tenuto il primo di una serie di meeting denominati “Focus”, con argomento “Miopia: Evoluzione e gestione della progressione miopica in età infantile”. All’incontro, dedicato ai professionisti delle province di Perugia e Terni, sono intervenuti come relatori di spicco il professor Paolo Nucci (Professore Ordinario di Oculistica dell’Università Statale di Milano); il prof. Carlo Cagini (Professore associato. Dipartimento di medicina e chirurgia malattie apparato visivo di Perugia) oltre alla dott.ssa. Maria Poddi.

Miopia, l’epidemia visiva del secolo

Durante la serata è stato affrontato il problema della Miopia: un difetto della vista che determina la visione sfuocata degli oggetti lontani, sempre più comune nella società moderna e nei bambini in età scolastica. I dati dell’Istituto Mondiale della Sanità stimano che il 30% della popolazione mondiale è miope, una percentuale che salirà al 50% entro il 2050. La miopia insorge in età scolare, aumenta nel periodo dello sviluppo e tende a stabilizzarsi intorno ai 20-25 anni. Una delle principali ragioni dell’insorgere di questo difetto visivo è un allungamento eccessivo del bulbo oculare, che continua a crescere con l’età ed è per questo motivo che la miopia tende ad aumentare con la crescita del bambino.

La miopia non si riduce nel tempo ma può essere corretta con lenti negative e rallentata grazie alle nuove tecnologie. È qui che interviene l’innovazione di HOYA – società leader nel mondo da oltre 80 anni nella produzione di lenti oftalmiche, con la sua lente MiYOSMART con tecnologia brevettata D.I.M.S, che consente di correggere la miopia e, al tempo stesso, di rallentarne la progressione.

Optometristi al servizio delle persone

La serata è stata promossa da due centri optometrici e partner HOYA che possono vantare personalealtamente qualificato e strumenti all’avanguardia per l’assistenza alla clientela: Ottica Centanni di Mohira Centanni con i suoi due punti vendita a Terni e il Centro Ottico Emmedue di Marco Menichini che vanta ben quattro punti vendita tra Spoleto e Trevi.