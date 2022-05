Fiori di pioppo 'causano' incendi in serie, Vigili del fuoco in azione - Tuttoggi

Incendi in serie a Terni, fiori di pioppo innescano fiamme. Vigili del fuoco impegnati su tutta la provincia. Interessati anche annessi agricoli

Nel tardo pomeriggio di oggi, 12 maggio, i Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti in via Vanzetti, zona Maratta, per un incendio di sterpaglie sull’argine destro del fiume Nera, alle spalle della ditta Ferrocart.

L’incendio è stato probabilmente causato e propagato dall’alta facilità di infiammabilità dei fiori di pioppo che potrebbero essere entrati con contatti con una sorgente di calore.

Fiori di pioppo causa di incendi

Secondo quanto è stato possibile apprendere non ci sarebbe nessun pericolo per la ditta Ferrocart, visto che i Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto con 3 mezzi e 8 uomini. In precedenza, sempre a causa sempre dall’alta volatilità dei fiori di pioppo e dello stato della vegetazione, i pompieri sono stati all’opera nel territorio di Narni a Borgaria e Castelchiaro. In quel caso, oltre a sterpaglie, le fiamme hanno interessato anche dei piccoli annessi agricoli.