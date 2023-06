A Vallo di Nera torna "Fior di Cacio", il programma - Tuttoggi.info

Al via sabato 10 giugno a Vallo di Nera, la XIX edizione di “Fior di Cacio”, la mostra mercato delle produzioni casearie artigianali di qualità e dei prodotti umbri

Al via sabato 10 giugno a Vallo di Nera, la XIX edizione di “Fior di Cacio”, la mostra mercato delle produzioni casearie artigianali di qualità e dei prodotti umbri, che si terrà fino a domenica 11 giugno 2023, organizzata dal Comune di Vallo di Nera, allo scopo di divulgare la cultura dell’arte casearia in tutte le sue sfaccettature: dall’antico mestiere del pastore tipico in Valnerina, alla transumanza dei pascoli, fino ad arrivare al meglio delle produzioni casearie dell’Umbria.

Cuore della manifestazione che questo anno festeggia il prestigioso riconoscimento di “Città del Formaggio”, unica città dell’’Umbria a cui questo titolo è stato conferito dall’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio), sarà come da tradizione la mostra mercatodei formaggi e dei prodotti alimentari e dell’artigianato umbro (ore 10.00 – 20.30 nei due giorni), allestita nelle cantine e lungo le suggestive vie del borgo, immerso in un invidiabile scenario naturale, con i banchi di assaggio e di vendita che consentiranno ai visitatori di degustare e acquistare i migliori formaggi artigianali umbri e non solo. Tra questi, vi saranno vere e proprie chicche dell’eccellenza casearia locale, come il pecorino a latte crudo e la ricercata ricotta salata della Valnerina, tra i prodotti principe della tradizione pastorale di questi luoghi, Presidio Slow Food, ricavata esclusivamente da latte ovino di greggi pascolate in Valnerina.

Fior di Cacio ai nastri di partenza

Due i momenti di approfondimento da segnalare: sabato 10 giugno alle ore 10.30 presso il Convento di Santa Maria, la presentazione del libro di Guido Farinelli, storico della gastronomia ed esperto della trasmissione televisiva “Geo”, dal titolo “La ricotta. Storia, leggende e ricette” che illustra la straordinarietà di questo prodotto, ottenuto dalla doppia cottura del siero, che trova le sue origini in mondi lontani e ci parla di povertà, di sacrifici, di resistenze, di lotte, ma che partendo dal basso è oggi un’eccellenza gastronomica di tutto rilievo. Altro appuntamento da segnalare, in programma domenica 11 giugno alle ore 11.00, la tavola rotonda “Per fare un cacio ci vuole..(di più) un fiore” organizzata da Slow Food Umbria in collaborazione con l’Università di Perugia, il Parco 3 A PTA e la Camera di Commercio dell’Umbria che coinvolgerà esperti e produttori che si confronteranno sull’importanza della zootecnia estensiva per la conservazione della biodiversità vegetale.

Inoltre per questa edizione, tradizione ludica e valore identitario della produzione casearia locale troveranno il loro momento d’incontro nel pomeriggio di sabato 10 giugno, alle ore 15.00 presso il campo della Fiera, dove si svolgerà la curiosa esibizione del “lancio del formaggio”, il cosiddetto “ruzzolone”, un gioco itinerante di antica origine, oggi tutelato dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dall’European Traditional Sports and Game Association.

Gli educational e le degustazioni delle produzioni casearie

Collateralmente alla mostra mercato per le “Vie del Cacio” di Vallo di Nera, molti saranno i momenti di educational e degustazione delle varie produzioni casearie, anche in abbinamento agli altri prodotti umbri; a partire da “La Formaggissima in 3P”, che si terrà sabato 10 giugno alle ore 16.00 e domenica 11 giugno sia la mattina che il pomeriggio, una “marcia di assaggi” che permette di visitare il borgo di Vallo di Nera percorrendo le tappe in cui assaggiare Pane, Prosciutto e Pecorino cotto; per passare a “I Mille matrimoni del formaggio” un educational multisensoriale a cura di Promocamera – Camera di Commercio dell’Umbria, che si terrà sabato 10 giugno alle ore 19.00 e domenica 11 giugno alle ore 12.00 e 19.00, guidato dai due esperti gastronomi Renzo Fantucci e Claudio Spallaccia, che condurranno i partecipanti alla scoperta di diverse tipologie di formaggi in abbinamento ai vini umbri delle cantine Tenuta di Saragano di Gualdo Cattaneo, Cantina Paolo Bea di Montefalco, Cantina Di Filippo di Cannara, Cantina Benedetti & Grigi di Montefalco, Azienda agraria Carini di Perugia e Cantina Pomario di Piegaro.

Nel pomeriggio di sabato 10 giugno alle ore 17.00 è prevista la visita sui sentieri della Transumanza fino a Meggiano, oltre alla visita guidata tra i pascoli che circondano il borgo di Meggiano, sarà possibile assistere alla preparazione della ricotta, con cui poi si farà una merenda, arricchita dagli altri prodotti tipici locali, accompagnati dalla fisarmonica di Jonathan Nicolai.

Per meglio approfondire la conoscenza delle diverse lavorazioni casearie, che danno ai formaggi sfumature di sapore ed odore differenti, i gastronomi Renzo Fantucci e Claudio Spallaccia terranno inoltre, nella serata di domenica 11 giugno alle ore 20.30 l’educational, a cura di Promocamera – Camera di Commercio dell’Umbria, dal titolo “La parola all’affinatore” in cui illustreranno le possibili “affinature dei formaggi” che da freschi vengono stagionati ed affinati aromatizzandoli con erbe o spezie, immersi nelle vinacce, avvolti nella paglia in foglia, in luoghi che vanno dalle botti, alle grotte naturali e cantine e così via.

Da non perdere inoltre domenica 11 giugno: “La filatura con assaggio della mozzarella”, alle ore 11.00, durante la quale dalla cagliata verrà lavorata e filata la mozzarella che sarà poi possibile assaggiare; ed anche lo show cooking “Cacio e Pepe” che si terrà alle ore 13.00, durante il quale i “Cavalieri della Tavola Apparecchiata”, baldi cavalieri che girano in lungo e largo lo stivale alla scoperta e all’assaggio delle eccellenze enogastronomiche italiane dei migliori piccoli produttori, conoscitori dell’alchimia della cucina tradizionale, che a Vallo di Nera, prepareranno la vera pasta cacio e pepe della Valnerina, illustrandone i segreti della tipica ricetta e servendola in una forma di cacio.

Gli appuntamenti per bambini a Fior di Cacio

Nei due giorni di Fior di Cacio ci saranno anche degli appuntamenti dedicati ai più piccoli: sabato 10 giugno alle ore 16.00 la“Mungitura della Mucca Pomposina”, i bambini potranno mungere la riproduzione a misura reale di una mucca, a seguire il laboratorio di costruzione dei fischietti di terracotta condotto da Alessandro Pastori. Mentre per domenica 11 giugno alle ore 16.00 lo spettacolo teatrale “Il vecchio malangone. L’uomo selvatico che insegnò agli uomini a fare il formaggio” con fiabe e leggende raccontate da Mirko Revoyera. Durante la giornata di domenica dalle ore 10.45 Mario Sanna e Maurizio Campanaro intratterranno i più piccoli con le loro storie ed il suono della ghironda, inoltre grandi e bambini potranno passeggiare a dorso degli asinelli a cura de La Mulattiera.

Le passeggiate

Nei due giorni non mancheranno gli appuntamenti per gli appassionati di outdoor, sia sabato che domenica, sarà infatti possibile partecipare alle discese in rafting del Fiume Nera presso il Centro Rafting Nomad, inoltre sabato 10 giugno è in programma, alle ore 9.00, la passeggiata lungo il tracciato della Ex ferrovia Spoleto-Norcia a cura dell’Ass. l’Olivo e la Ginestra (Info e prenotazioni tel. 340 0904885); mentre la giornata di domenica 11 giugno inizierà alle ore 9.00 con la passeggiata in direzione di Montallano – Castrigliano a cura dell’Ass. Orme Camminare Liberi (Info e prenotazioni tel. 380 5240327).

Appuntamenti con la musica

A fare da cornice ai tanti appuntamenti in programma sarà la musica, con stornelli, musica folk, danze e canti popolari. A partire da sabato 10 giugno alle ore 15.30 con i canti e le danze della tradizione contadina umbra del gruppo folkloristico di Canto popolare di Giano dell’Umbria; per proseguire poi domenica 11 giungo dalle ore 14.30 quando per le vie del paese ci saranno Andrea e Niccolò con il loro organetto, che si esibiranno in stornelli a braccio e nel tipico saltarello, mentre per chiudere la giornata, alle ore 19.00, ad esibirsi saranno i “Blue Quartet” in concerto che con il loro swing e jazz faranno ballare la piazza di Santa Maria.

Durante la manifestazione, si potrà accedere alla Casa dei Racconti, dove i visitatori ritroveranno la memoria orale di storie, favole, ricette e le tipiche ed umoristiche Vallanate, ma ci sarà anche modo di visitare tre esposizioni: “Graffiti umbri: mostra tematica sui graffiti umbri medievali e moderni”, allestita sempre all’interno della Casa dei Racconti – Ecomuseo della dorsale appenninica umbra, un percorso alla scoperta dei luoghi umbri segnati dai graffiti medievali e moderni, opera di pellegrini e viandanti, e, nell’Auditorium della ex chiesa di Santa Caterina, la mostra fotografica sulla Ex- Ferrovia Spoleto-Norcia, oggi stupendo tracciato da percorrere a piedi o in bicicletta, a cura di Luigi Fasciglione; e la Mostra di Opere Artistiche “Spoleto Meeting Art” a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti. Infine nella giornata di domenica 11 giugno si terrà l’estemporanea di street art “Finestrelle colorate”.

La maxi ricotta di Fior di Cacio

La due giorni di Fior di Cacio si chiuderà domenica 11 giugno, come da tradizione, in Piazza Santa Maria, con “La maxi Ricotta di Fior di Cacio”. Una ricotta di 80 kg, arriverà a bordo di un Ape, scortata dai Cavalieri della Tavola Apparecchiata. La ricotta verrà preparata in una grande cesta di vimini intrecciata a mano per essere offerta fresca, a tutti i presenti.

Nei due giorni è garantito il servizio navetta gratuito dai parcheggi per il centro storico di Vallo di Nera.

Fior di Cacio è realizzato con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini PSR per l’Umbria 2014 – 2022 mis. 19.3, della Regione Umbria, di Promocamera – Camera di Commercio dell’Umbria, con il sostegno di Grifo Latte Gruppo Grifo Agroalimentare e con il patrocinio e la collaborazione di MASAF – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Pro Loco di Vallo di Nera, Pro Loco di Meggiano, Cedrav – Centro Documentazione Ricerca Antropologica In Valnerina, Onaf – Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio e Slow Food Umbria.