Fiocco rosa in casa Vincenti, è nata Elisabetta

Secondo “fiocco rosa” in casa Vincenti. Per la gioia di papà Vittorio, mamma Veronica e della sorellina Giorgia, ieri sera (domenica 18 novembre) è venuta alla luce Elisabetta, una bambina di 3,240 kg, all’ospedale di Città di Castello. Congratulazioni dal capogruppo di Tiferno Insieme e amico Nicola Morini, alla famiglia e all’ingegner Vittorio Vincenti, consigliere comunale dello stesso gruppo. Anche la nostra redazione si unisce alle felicitazioni per il lieto evento.

