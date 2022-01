Fiocco rosa a casa Di Vaio: è nata la quarta figlia Mia Annabelle

Il padre Mariano rende pubblica la notizia sui social con il nuovo account della piccola

Si chiama Mia Annabelle Di Vaio l’ultima figlia dell’influencer e imprenditore Mariano e dell’avvocato Eleonora Brunacci.

Il messaggio dell’imprenditore influencer

Come impone la ‘prassi’, l’annuncio dell’avvio del parto è stato dato dal babbo sui social questa mattina e, in serata, il post con la foto della manina della nuova nata. “Grandi cose ha fatto il Signore e noi siamo pieni di gioia”, salmo 126. Benvenuta a Mia Annabelle Di Vaio – scrive Mariano su Instagram – è stata una giornata dura, probabilmente la più dura delle 4, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e mia principessa! Grazie per i messaggi, Ele ora sta bene e gli piacerà leggere i vostri messaggi quando si sveglierà”.

I fratelli

Annabelle, che conta già un account con oltre duemila followers a poche ore dalla nascita. una volta tornata a casa, incontrerà i fratellini Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah.

Gli auguri della redazione alla famiglia