Finisce contro un albero in viale della Rimembranza, 23enne in ospedale - Tuttoggi

Ancora un sinistro sulla strada "maledetta" di Gubbio, le condizioni del giovane non sarebbero gravi

Ennesimo incidente, oggi pomeriggio (11 maggio), in Viale della Rimembranza, a Gubbio. Un 23enne eugubino, intorno alle 18.30, ha invaso la corsia opposta ed è finito contro uno degli alberi presenti sull’arteria.

Il giovane potrebbe aver perso il controllo dell’auto in seguito ad un malore ma le cause del sinistro sarebbero ancora da accertare. Fortunatamente non è stato coinvolto nessun altro mezzo.