Finanziato dal Gal il recupero del borgo di Collevalenza, in campo 390mila euro

Collevalenza, peraltro, sarà oggetto di un altro importante, quello che prevede la realizzazione della nuova scuola materna e primaria, con un investimento di circa 2 milioni e 540 mila euro, di cui 1 milione e 77 mila euro finanziato con i fondi del sisma 2016 ed il restante con il bilancio comunale, il cui progetto esecutivo è pronto per essere adottato in Giunta e che andrà in gara per l’affidamento entro i primi mesi del 2023.

“Nelle prossime settimane – anticipa il Sindaco Ruggiano – organizzeremo un incontro pubblico aperto alla comunità di Collevalenza per aggiornare in modo puntuale sullo stato dell’arte dei due investimenti e sulle prospettive che si aprono per uno dei borghi più popolosi del territorio comunale di Todi”.