"Un film in Altotevere? Chissà..." | L'attrice Lodovini ricevuta dal sindaco

Le passioni e i progetti futuri

“Con Valentina Lodovini siamo legati dallo stesso amore per questa terra, per le sue bellezze e la sua ricchezza culturale e artistica – ha sottolineato il sindaco Luca Secondi – ma abbiamo scoperto di condividere la stessa sensibilità per il prossimo, per la solidarietà, la vicinanza alle persone fragili e ai bambini, temi sui quali ci siamo impegnati a lavorare per progetti rivolti al territorio”. Nella chiacchierata in Comune l’attrice altotiberina non ha fatto mistero della passione per le testimonianze artistiche, culturali, ma anche paesaggistiche, presenti nella vallata umbro toscana: dal Tevere a Piero della Francesca, “di cui – ha ammesso – mi vanto sempre di essere concittadina quando mi presento”, fino a Michelangelo, Raffaello, Signorelli, Alberto Burri, davanti alle cui opere ha voluto assolutamente posare nella foto con il primo cittadino, e all’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, “un patrimonio culturale, sociale, storico per il mondo, dove raccomando sempre di passare a scrittori e cantautori”. “Chissà – ha detto Lodovini – che non possa essere proprio una storia dell’archivio dei diari a offrire la traccia per la sceneggiatura di una pellicola ambientata in questa meravigliosa vallata”.