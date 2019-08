“FIGURATEVI… di essere bambini in VALNERINA”, l’evento di Perugia sbarca anche nei comuni del cratere

share

Edizione Speciale per il festival “FIGURATEVI… di essere bambini in VALNERINA” la cui edizione a Perugia ha raggiunto la della 32° edizione.

Quest’anno infatti al tradizionale appuntamento si aggiunge un’edizione speciale che si svolge dal 18 al 25 agosto in 8 comuni della Valnerina, esattamente a: Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Sellano, Preci, Santa Anatolia di Narco, Scheggino, Monteleone di Spoleto, con un evento conclusivo a Norcia. Una sorta di gemellaggio o ponte che unisce il capoluogo umbro con le popolazioni dei territori del cratere sismico della provincia.

Di seguito il programma dell’edizione in Valnerina:

18 AGOSTO ORE 18.00: Vallo di Nera – piazza S. Giovanni Battista

“STORIE NELL’ARMADIO” Spettacolo della Compagnia La Grù (FM)

19 AGOSTO ORE 18.00: Cerreto di Spoleto – piazza Pontano

“IL GATTO CON GLI STIVALI” spettacolo della Compagnia Tieffeu (PG)

20 AGOSTO ORE 18.00: Sellano – Via Umberto I

“LA FAME DI ARLECCHINO” Spettacolo della Compagnia La Bottega Teatrale (TO)

21 AGOSTO ORE 18.00: Preci – Giardini Chiesa Modonna della Peschiera

“UN PESCIOLINO D’ORO” Spettacolo della Compagnia CTA (GO)

22 AGOSTO ORE 18.00: S. Anatolia di Narco – Piazza Corrado

LA GRANDE SFIDA DEL RICCIO E LA LEPRE” Spettacolo della Compagnia Glug (AR)

23 AGOSTO ORE 17.00: Scheggino – Piazza Carlo Urbani

“CAPPUCCETTO ROSSO E I DUE LUPI” spettacolo della Compagnia Politheater (PG)

23 AGOSTO ORE 19.00: Monteleone di Spoleto -Teatro Comunale

“ROBIN HOOD” Spettacolo della Compagnia i Guardiani dell’Oca (CH)

24 AGOSTO – Norcia

Ore 15.30 INAUGURAZIONE – TAGLIO DEL NASTRO

dalle 16.00 alle 19.00:

GIOCANDO SI IMPARA: AMBIENTE, NATURA, ANIMALI, PREVENZIONE SICUREZZA

– TOUR CON ASINELLI – a cura della Mulattiera

– EDUCAZIONE AMBIENTALE: “Convenzione di Washington e tutela delle specie

protette” e “Specie aliene invasive”. A cura del Nucleo Carabinieri CITES Perugia

– ARRAMPICATA a cura del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria

– ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICHE sul tema della conservazione della natura e degli animali

selvatici – Associazione WildUmbria

– LABORATORIO DI ECOLOGIA FLUVIALE osservazione degli organismi acquatici

macroinvertebrati utilizzati come bioindicatori per la valutazione della qualità ambientale a

cura di: A.S. GAIA Centro Rafting

– EUROPE4NORCIA – Giochi e attività per bambini e ragazzi sui temi dell'ambiente e

dell’intercultura: in italiano e in inglese! A cura di Associazione Kora con i volontari dei

Corpi Europei di Solidarietà

LABORATORI ESPRESSIVI:

– LABORATORIO DI ORIGAMI a cura di Unicef Comitato Provinciale

– LABORATORIO SULLA STAMPA a cura del Tieffeu

– LABORATORI DI BURATTINI a cura di Tieffeu

– REALIZZIAMO LA PASTA FRESCA COLORATA: “mani in pasta” guidati dallo Chef e

dagli educatori di Università dei Sapori alla scoperta dei mille colori della pasta.

Realizzeremo sfoglie di pasta multicolore con cui creare anche dei disegni.

PROMOZIONE DEL LIBRO – LETTURE

– LIBERBICI letture e narrazioni per le infanzie di tutte le età a cura di Michele Volpi –

Rinoceronte Teatro

– LETTURE ANIMATE – a cura di Micro Teatro Terra Marique

– LIBRI COME MATTONI PER RICOSTRUIRE LA VITA Progetto per fondare in Valnerina

biblioteche dei libri salvati. A cura dell’ Associazione di promozione sociale INTRA

GIOCHI ED ESIBIZIONI

– ESIBIZIONE DEI TAMBURINI – LA BALESTRA a cura della Compagnia i Balestrieri di

Norcia San Benedetto

– PICCOLO CIRCO esibizione dei ragazzi della scuola di Piccolo Circo, a cura

dell’associazione Circo Instabile Perugia

– LUDOBUS grandi giochi in legno della collezione legnogiocando

– IL CARRETTO DELLE BOLLE GIGANTI animazione e laboratorio sulle bolle di sapone

SPETTACOLI DI TEATRO DI FIGURA

– ORE 17.00: “STORIE DI TOSCANA” spettacolo della Compagnia Habanera Teatro (PI)

– ORE 18.00: “IL PRINCIPE E IL POVERO” spettacolo della Compagnia Granteatrino

(BA)

– ORE 21.00: “PI…PI…PINOCCHIO” grande spettacolo da palco della Compagnia

Tieffeu (PG)

25 AGOSTO – Norcia

Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00:

GIOCANDO SI IMPARA: AMBIENTE, NATURA, ANIMALI, PREVENZIONE SICUREZZA

– TOUR CON ASINELLI – a cura della Mulattiera

– EDUCAZIONE AMBIENTALE: “Convenzione di Washington e tutela delle specie

protette” e “Specie aliene invasive”. A cura del Nucleo Carabinieri CITES Perugia

– ARRAMPICATA a cura del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria

– ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICHE sul tema della conservazione della natura e degli

animali selvatici – Associazione WildUmbria

– LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE a cura di: A.S. GAIA Centro Rafting

– EUROPE4NORCIA – Giochi e attività per bambini e ragazzi sui temi dell'ambiente e

dell'intercultura: in italiano e in inglese! A cura di Associazione Kora con i volontari dei

Corpi Europei di Solidarietà

– POMPIEROPOLI – Associazione Nazionale Vigili del Fuoco

LABORATORI ESPRESSIVI:

– LABORATORIO DI ORIGAMI a cura di Unicef Comitato Provinciale

– LABORATORIO SULLA STAMPA a cura del Tieffeu

– LABORATORI DI BURATTINI a cura di Tieffeu

– REALIZZIAMO LA PASTA FRESCA COLORATA: “mani in pasta” guidati dallo Chef e

dagli educatori di Università dei Sapori alla scoperta dei mille colori della pasta.

Realizzeremo sfoglie di pasta multicolore con cui creare anche dei disegni.

PROMOZIONE DEL LIBRO – LETTURE

– INCONTRO SUL FUMETTO “LA ZONA ROSSA” (Ed. Il Castoro) E LABORATORIO DI

FUMETTO PER BAMBINI E RAGAZZI con gli autori Antonio Vincenti (Sualzo) e Silvia

Vecchini. Racconto della collaborazione con l’associazione “Altotevere senza frontiere” per

il progetto teatro che ha coinvolto i bambini e i ragazzi di un paese colpito dal

terremoto(Montefortino).

– LETTURE ANIMATE – a cura di Micro Teatro Terra Marique

LIBERBICI letture e narrazioni per le infanzie di tutte le età a cura di Michele Volpi –

Rinoceronte Teatro

– LIBRI COME MATTONI PER RICOSTRUIRE LA VITA Progetto per fondare in Valnerina

biblioteche dei libri salvati. A cura dell’ Associazione di promozione sociale INTRA

GIOCHI ED ESIBIZIONI

– ESIBIZIONE DEI TAMBURINI – LA BALESTRA a cura della Compagnia i Balestrieri di

Norcia San Benedetto

– PICCOLO CORO di Spoleto e la Valnerina a cura del Teatro Lirico Sperimentale Di

Spoleto LUDOBUS grandi giochi in legno della collezione legnogiocando

– IL CARRETTO DELLE BOLLE GIGANTI animazione e laboratorio sulle belle di sapone

SPETTACOLI DI TEATRO DI FIGURA

– ORE 17.00: “IL MANIFESTO DEI BURATTINI” spettacolo della Compagnia Teatrino

dell’Es (BO)

– ORE 18.00: “IL DRAGO DALLE SETTE TESTE” spettacolo della Compagnia Pupi di

Stac (FI)

– ORE 19.00 EVENTO FINALE

– ORE 21.00: “SCUOLA DI MAGIA” grande spettacolo da palco della Compagnia Teatro

Verde (RM)

ARTISTI PER NORCIA

sabato 24 agosto dalle 11:00 alle 19:00

domenica 25 agosto dalle 10:00 alle 17:00

Pittura en plein air: L’Associazione “La Casa degli Artisti” di Perugia organizza presso il centro

storico di Norcia artisti dipingono dal vivo per le strade di Norcia le loro opere sul tema:

“Figuratevi… di essere bambini in Valnerina”

ATTIVITA’ DECENTRATE FUORI LE MURA DI NORCIA

-Visita e laboratorio alla fattoria didattica “Casale de li Tappi” per info tel. Cell.334/9564915

-Vista e laboratorio alla Cioccolateria Vetusta Nursia – viale della stazione

per info tel.0743 817370

-Rafting, escursioni a piedi, orienteering

per info: Gaia Rafting Center a Serravalle di Norcia: per info tel. 348 7356565

share

Stampa