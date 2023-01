Fiere a Todi, indetta la selezione per assegnare i posteggi degli ambulanti - Tuttoggi

I posteggi riguardano la Fiera di San Giuseppe, quella della Consolazione e infine la Fiera di San Martino

E’ stata dal indetta dal Comune di Todi la procedura di selezione per la partecipazione e l’assegnazione di concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in occasione delle seguenti fiere:

FIERA DI SAN GIUSEPPE, 19 marzo 2023 (28 posteggi) – scadenza presentazione istanza 05 febbraio 2023

FIERA DELLA CONSOLAZIONE, 8 settembre 2023 (25 posteggi) – scadenza presentazione istanza 10 luglio 2023

FIERA DI SAN MARTINO, 11 novembre 2023 (155 posteggi) – scadenza presentazione istanza 12 settembre 2023

Info e Comunicazioni:

Sviluppo Economico -SUAPE

Tel. 075 8956416/502- email: franca.ottavi@comune.todi.pg.it