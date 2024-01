Fiera di San Feliciano, ecco i provvedimenti per la viabilità | Tutte le tipologie di banchi, presenti - Tuttoggi.info

Interessate in particolare le aree contigue antistanti gli impianti sportivi di Santo Pietro ed il Palazzetto dello Sport,

In occasione della fiera di San Feliciano, in programma il 25 e 26 gennaio, sono stati adottati provvedimenti che interessano la viabilità. In particolare nelle aree contigue antistanti gli impianti sportivi di Santo Pietro ed il Palazzetto dello Sport, dove si svolgerà la manifestazione con l’occupazione dei banchi degli operatori ambulanti partecipanti alla fiera, divieto di transito e di sosta, con rimozione obbligatoria, a tutti i veicoli, dalle 00.00 del giorno 25/01/2024 alle 24.00 del giorno 26/01/2024, fatta eccezione per i mezzi degli operatori ambulanti autorizzati a partecipare alla manifestazione e da questi utilizzati per le operazioni di allestimento del banco di vendita e/o per le operazioni di carico-scarico delle merci, per i mezzi di pronto soccorso e/o pronto intervento e per i mezzi di polizia. E’ fatta inoltre eccezione anche per il transito dei veicoli dei residenti e dei veicoli al servizio dei portatori di handicap, compatibilmente con l’effettiva possibilità di percorrenza dei tratti interessati.

Nel dettaglio istituito il senso unico di circolazione in via XVI Giugno, tratto compreso tra l’incrocio con via Fratelli Bandiera-via Arcamone ed il ponte San Magno, con direzione di marcia consentita, Ponte Nuovo → via S. Pietro; istituito il senso unico di circolazione in via Monte Cucco, direzione di marcia consentita, ponte San Magno → via XVI Giugno; istituito il divieto di circolazione in via Monte Faeto, fatta eccezione per i veicoli dei residenti; istituito il divieto di transito nella via di collegamento tra via Monte Cucco e via Grumelli; istituito il divieto di accesso in via Don Pietro Arcangeli con direzione via Grumelli eccetto residenti/autorizzati e diretti al parcheggio tifosi ospiti; istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Monte Cucco, lato sinistro rispetto alla direzione di marcia consentita, ovvero lato fiera; istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, in via XVI Giugno, tratto compreso tra l’incrocio del ponte Nuovo e l’incrocio con via Monte Cucco, su entrambi i lati.

Alla fiera partecipano operatori autorizzati alla vendita su aree pubbliche di prodotti di vario genere, dall’abbigliamento, giocattoli, casalinghi e articoli per la casa agli alimentari, dolciumi, frutta secca e prodotti tipici. E’ presente, altresì, un’area destinata all’esposizione delle macchine agricole, prodotti per il giardinaggio, articoli tecnici per l’idraulica, il riscaldamento e articoli edilizi innovativi per la casa.

Al fine di consentire una riqualificazione della Fiera di Santo Manno, e di San Feliciano, compatibilmente con gli spazi disponibili a seguito dei lavori realizzati nell’area di svolgimento, sono state adottate, a carattere sperimentale, alcune misure logistiche ed organizzative elaborando una nuova soluzione planimetrica, contenente 135 posteggi di tipologia alimentare e non alimentare di varie dimensioni di cui 27 posteggi per gli operatori titolari di autorizzazioni nel mercato di via Nazario Sauro (tali posteggi, nel caso in cui non vengano scelti dagli ambulanti del mercato, sono disponibili per la scelta degli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno fatto istanza per partecipare alla fiera e di eventuali ‘spuntisti’), 8 posteggi per gli imprenditori agricoli, 6 posteggi destinati ad esposizione di macchine agricole, prodotti per il giardinaggio, articoli tecnici per l’idraulica, il riscaldamento e articoli edilizi innovativi per la casa.

Al fine di offrire maggiori servizi all’utenza e una migliore fruibilità della fiera, si è destinato a parcheggio uno dei piazzali riservato finora agli operatori del mercato di via Nazario Sauro che sono stati trasferiti nell’area attigua, realizzando in tal modo un’area fiera maggiormente riunita.

Foto repertorio TO