Fiera del Perdono, modifiche alla circolazione a Santa Maria degli Angeli

In occasione della tradizionale fiera del Perdono in programma domenica 1 agosto a Santa Maria degli Angeli la circolazione necessita di alcune modifiche.

Da mezzanotte di oggi (sabato 31 luglio) fino alle 20 di domenica è previsto il divieto di sosta in via Becchetti nel tratto da piazza Garibaldi a via Verdi, via De Gasperi e piazza Caduti di Nassirya; nello stesso tratto è disposto il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle 6 alle 20. Non è possibile per l’intera giornata allestire tavoli, ombrelloni, sedie e fioriere in via Becchetti, piazza Garibaldi, via Verdi e via De Gasperi in quanto viene sospesa temporaneamente l’occupazione di suolo pubblico.

Inoltre per il 2 agosto, seconda giornata dedicata al Perdono di Assisi, di mattina la circolazione è già interdetta alle auto per garantire lo svolgimento del consueto mercato settimanale, con ordinanza è stato esteso il divieto di traffico dalle 14 alle 20 in via Becchetti, nel tratto tra piazza Garibaldi e via Santarelli.