Fibromatosi, eccezionale intervento all’ospedale di Perugia

L’equipe della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dottor Saverio Arena, ha optato per un approccio chirurgico mininvasivo: “La particolarità di questo intervento è stata la modalità in laparoscopia su dimensioni considerate ‘proibitive’ – spiega Arena – ed è stato effettuato praticando quattro piccoli accessi per consentire l’asportazione dell’utero, a vantaggio della paziente che è stata dimessa dopo appena 48 ore e con un decorso post operatorio più veloce”.

Un intervento di alta specializzazione a cui hanno preso parte l’equipe medica composta da Saverio Arena, Claudia Giordano, Michele Palisciano, gli anestesisti Alessio Trabalza e Alessandro Agostinelli e gli infermieri di sala operatoria, Alessandro Zingarini e Vincenzo Rognini.

“Si tratta di un intervento che richiede un’equipe altamente preparata e specializzata non solo in sala operatoria – conclude il direttore di Ostetricia – la gestione del paziente non finisce con l’intervento chirurgico, ma prosegue con l’assistenza in reparto, un momento importante per una più rapida ripresa post operatoria”.