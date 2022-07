Festival Spoleto, il cordoglio della Fondazione per la scomparsa di Peter Brook - Tuttoggi

Fu ospite del Festival di Spoleto nel 2010 con Eleven and Twelve / 11 and 12, spettacolo tratto dal libro dello scrittore Amadou Hampatè Bâ

La Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto e la direttrice artistica Monique Veaute si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Peter Brook, tra i più grandi maestri del teatro del Novecento.



Ospite del Festival di Spoleto nel 2010 con Eleven and Twelve / 11 and 12, spettacolo tratto dal libro dello scrittore africano Amadou Hampatè Bâ sulla vita e gli insegnamenti di Tierno Bokar, Brooke, nel corso della sua lunga carriera di regista, ha ridefinito il modo di concepire il teatro grazie a produzioni celebrate per aver spogliato il teatro del superfluo e per aver ridotto il dramma all’essenziale.

“Posso prendere qualsiasi spazio vuoto e chiamarlo palcoscenico nudo. Un uomo cammina in questo spazio vuoto, mentre qualcun altro lo guarda, e questo è tutto ciò che serve per un atto teatrale“.