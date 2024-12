Goggia seconda nella discesa di Beaver Creek, vince l'austriaca Huetter - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Sofia Goggia chiude al secondo posto la discesa di Beaver Creek, valida per la Coppa del mondo di sci alpino, al rientro dall'infortunio di dieci mesi fa, nel quale ha riportato la frattura di tibia e malleolo. L'azzurra termina la sua prova con il tempo di 1'32"54, alle spalle dell'austriaca Cornelia Huetter, vincitrice in 1'32"38. A completare il podio la svizzera Lara Gut-Behrami (1'32"72).

Quarto posto per la statunitense Lauren Macuga (1'32"90) che si lascia alle spalle l'austriaca Ricarda Haser (1'32"94) e la ceca Ester Ledecka (1'32"98). Oltre alla Goggia altre due italiane chiudono in top ten: Marta Bassino (1'33"02) settima e Federica Brignone (1'33"25) nona. A punti anche Laura Pirovano (1'33"27) undicesima, Roberta Melesi (1'32"95) diciottesima, Elena Curtoni (1'34"38) ventiquattresima e Nadia Delago (1'34"68) ventisettesima.

"Ho fatto una gara buona, non eccelsa, secondo me sono riuscita a sciare più discretamente sui miei piedi nella parte alta, chiaramente avendo sempre fatto fatica nelle due prove dei giorni scorsi, oggi sono stata molto accorta", dice Goggia. "E' come se avessi sciato per tutta la gara all’80% del mio potenziale. E' comunque un ottimo risultato per il quale avrei firmato alla vigilia, però avere lasciato giù quei 16 centesimi nell’ultima parte che mi sono costati la vittoria mi stanno lì, saranno il fuoco per il supergigante di domenica".