Festival Spoleto, annullata la data del 12 luglio di “Lucrezia Borgia. A 500 anni dalla morte”

Si comunica che, a causa di un imprevisto tecnico (una rottura della caviglia ndr.), la data del 12 luglio dello spettacolo “LUCREZIA BORGIA. A 500 ANNI DALLA MORTE” con Corrado Augias è stata annullata, mentre si conferma la data del 13 luglio alle ore 21.00.

Il pubblico che ha già acquistato il biglietto per la data del 12 luglio potrà assistere, in alternativa, allo spettacolo del 13 luglio, presentandosi al botteghino del Chiostro San Nicolò con il biglietto di cui è già in possesso.

Per chi non avrà invece la possibilità di assistere allo spettacolo del 13 luglio, è previsto il rimborso. Per le modalità si prega di consultare il sito www.festivaldispoleto.com o di contattare il numero: 0743 776444.

