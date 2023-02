Festival dei 2Mondi, i costumi storici protagonisti di una coproduzione teatrale in Francia - Tuttoggi

Gli spoletini , soprattutto, conoscono bene il valore di questo tesoro storico di proprietà della Fondazione Festival. Molta parte infatti di queste meraviglie è stata realizzata proprio dalla Sartoria del Festival che ha lavorato a pieno regime per decenni nei locali di Via Giustolo.

I primi passi di questo progetto della valorizzazione sono stati quelli di riordinare e catalogare la mole notevolissima di costumi (oltre 3mila pezzi) presente nei magazzini di San Nicolò. E successivamente quella di offrire durante lo svolgimento della manifestazione e non solo, un assaggio di cosa è in possesso della Fondazione.

Molto apprezzata è stata infatti la mostra “Frammenti di un percorso teatrale” , curata dal regista Pietro Maccarinelli e da Monica Trevisani, visitabile nei locali a pianterreno di Palazzo Collicola sin da luglio 2021 e prorogata in più date nel 2022. Da poco è stata inoltre allestita una nuova esposizione temporanea dedicata agli anni del M° Gian Carlo Menotti all’ex Monte di Pietà in Via Saffi, e sempre a Palazzo Collicola, questa volta nell’Appartamento Nobile, è stata ripreso in un nuovo allestimento del fortunato progetto Frammenti di un percorso teatrale.

FESTIVAL DEI DUE MONDI Spoleto 25 giugno 2022 © Andrea Veroni

I costumi, ambasciatori del Festival e di Spoleto

Quello dei costumi, come patrimonio prezioso da utilizzare anche come promozione della città, è stato un tema che ha interessato anche il sindaco Andrea Sisti, nella sua qualità di Presidente della Fondazione Festival, che ha sempre condiviso con un certo entusiasmo le scelte della Direzione Artistica in tal senso.

All’ultima assemblea dei Soci della Fondazione, infatti, si è anche parlato della volontà di mandare i costumi in giro per il mondo, facendoli diventare una sorta di ambasciatori di Spoleto e del Festival.

Certamente non è la prima volta che questi beni preziosi vengono richiesti in prestito da altre realtà teatrali. Ricordiamo velocemente il successo delle strabilianti creazioni di Maurizio Galante per le Le nozze di Figaro. Il tutto ovviamente secondo rigide regole di utilizzo e garanzia.

Sempre in Assemblea è stato anche annunciato il fatto che in questo momento un certo numero di costumi sono in giro per la Francia in una nuova coproduzione del Festival.

Tuttoggi.info è in grado di dire anche di cosa si tratta.

Baùbo

Ha debuttato infatti lo scorso 8 febbraio, al Bruit Festival presso il Théâtre de la Ville di Parigi, Baùbo il nuovo lavoro di Jeanne Candel. In precedenza alla fine di gennaio c’era stata una anticipazione al Théâtre d’Arras,

La Candel è regista ed attrice già protagonista nel 2022 con ben 3 suoi lavori, uno dei quali Le Crocodile Trompeur, da più di un decennio in scena per l’Europa.

In Baùbo c’è dunque la coproduzione del Festival dei Due Mondi con la presenza dei costumi, patrimonio della Fondazione, prestati per l’occasione.

Non conosciamo nel dettaglio i termini della coproduzione, ne se n’è parlato in sede di Assemblea dei soci della Fondazione, ma di fatto questo è il primo atto del progetto di valorizzazione del patrimonio del Festival messo in atto da Monique Veaute.

L’unico rammarico, quasi un disappunto, però è che nel programma del 2023, la cui presentazione ufficiale è prevista per metà marzo presso la sede del Ministero a Roma, alla presenza dello stesso Ministro Sangiuliano, lo spettacolo Baùbo non dovrebbe esserci.

Al momento sono note le date della tournèe della Candel che arrivano fino a marzo 2023, al Théâtre Garonne di Toulouse.

Da un colloquio avuto con l’Ufficio Stampa del Festival sembra che per Spoleto sia necessario un adattamento del testo e dunque anche della messa in scena dello spettacolo. Cosa questa che non sarà possibile probabilmente prima di un anno.

Nel frattempo i costumi del Festival dei Due Mondi di Spoleto proseguiranno nel loro lavoro di ambasciatori della città e della manifestazione in Europa. Nell’auspicio che l’operazione di immagine porti molti frutti.