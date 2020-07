Festival dei 2Mondi, apre la biglietteria | Quest'anno solo online - Tuttoggi

Aprono il 10 luglio dalle ore 12.00 le vendite dei biglietti per gli spettacoli della 63a edizione del Festival dei Due Mondi che si svolge quest’anno dal 20 al 23 e dal 27 al 30 agosto.

Otto serate straordinarie in Piazza Duomo e al Teatro Romano, con artisti italiani di rilievo internazionale: Roberto Abbado, Andrea Battistoni, Monica Bellucci, Roberto Capucci, Silvia Colasanti, Emma Dante, Ottavio Dantone, Rosa Feola, Isabella Ferrari, Riccardo Muti,Pier Luigi Pizzi, Beatrice Rana, Luca Zingaretti.

Un edizione speciale

Un’edizione speciale, e dall’alto valore simbolico, studiata per poter garantire la sicurezza di tutti, oltre che, naturalmente, la qualità artistica e l’eccellenza che contraddistinguono la manifestazione.

Biglietteria online

In accordo con le direttive del DPCM dell’11 giugno, relative all’emergenza Covid, che suggeriscono di limitare al massimo lo scambio di documentazione cartacea, quest’anno la vendita dei biglietti per gli spettacoli del Festival – anche di quelli con riduzione – avverrà esclusivamente online, pertanto non sarà possibile acquistare, a differenza delle scorse edizioni, né tramite call center né presso i punti vendita.

Le direttive per l’emergenza Covid

Sarà necessario, inoltre, rispettare alcune norme: il biglietto è nominativo e non cedibile ed è obbligatorio portare con sé un documento d’identità che potrà essere richiesto a convalida dell’eventuale riduzione concessa;

l’accesso al luogo di spettacolo sarà consentito solo nella fascia oraria scritta sul biglietto, sul quale sarà indicato anche l’ingresso dedicato;

sarà obbligatorio esibire il biglietto in formato cartaceo o in formato elettronico pdf visibile sul proprio dispositivo smart;

naturalmente non sarà consentito l’accesso a coloro ai quali venisse riscontrata una temperatura corporea superiore ai 37,5°C e sarà obbligatorio l’uso delle mascherine;

Il pubblico dovrà sempre rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione di familiari, conviventi e delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale;

per ottimizzare lo spazio a disposizione saranno presenti, tuttavia, dei settori riservati esclusivamente ai “congiunti” nei quali i posti saranno contigui.

Tutte le informazioni

Tutte le informazioni per l’acquisto online saranno reperibili nella sezione BIGLIETTI del sito ufficiale dei Festival dove sarà possibile scaricare anche il regolamento completo 2020 della biglietteria con la descrizione dettagliata delle norme di sicurezza e della privacy relative agli spettacoli dal vivo derivanti dall’attuale situazione sanitaria.

Saranno attivi e a disposizione del pubblico, per tutte le informazioni necessarie e per il supporto alla vendita online, i numeri del call center del Festival +390743776444 e del Call Center di Ticket Italia + 390743222889 e l’indirizzo email biglietteria@festivaldispoleto.com.

Queste le date:

Giovedì 20 agosto ore 20.30

Piazza Duomo

Claudio Monteverdi

Pier Luigi Pizzi

L’Orfeo

Accademia Bizantina

direttore OTTAVIO DANTONE

Venerdì 21 agosto ore 20.30

Teatro Romano

Emma Dante

I Messaggeri

Spettacolo-Concerto

da Euripide e Sofocle

canti e musica dei fratelli mancuso

Sabato 22 agosto ore 20.30

Piazza Duomo

Silvia Colasanti

Isabella Ferrari

Arianna, Fedra, Didone

Ovidio – Epistulae Heroidum

3 MONODRAMMI PER ATTRICE,

CORO FEMMINILE E ORCHESTRA

orchestra giovanile italiana

direttore Roberto Abbado

Domenica 23 agosto ore 20.30

Teatro Romano

Beatrice Rana

pianoforte

musiche di Fryderyk Chopin,

Isaac Albéniz, Maurice Ravel

Giovedì 27 agosto ore 20.30

Teatro Romano

Monica Bellucci

Maria Callas

Lettere e Memorie

regia e testi di Tom Volf

Venerdì 28 agosto ore 20.30

Piazza Duomo

Ludwig van Beethoven

Roberto Capucci

Le Creature di Prometeo

Le Creature di Capucci

CONCERTO IN FORMA SCENICA

Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova

direttore Andrea Battistoni

Sabato 29 agosto ore 20.30

Teatro Romano

Luca Zingaretti legge

LA SIRENA

dal racconto Lighea

di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Domenica 30 agosto ore 20.30

Piazza Duomo

Riccardo Muti

CONCERTO FINALE

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

soprano Rosa Feola

www.festivaldispoleto.com