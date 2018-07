Festival dei 2Mondi 2018, tornano gli Incontri di Paolo Mieli

Innovazione, cultura, sostenibilità, territorio, internazionalizzazione, futuro. Sono diversi i temi lungo i quali si snoderà l’edizione 2018 degli Incontri di Paolo Mieli, il format concepito da Hdrà, gruppo di comunicazione guidato da Mauro Luchetti e Marco Forlani, che presenta al sessantunesimo Festival dei 2Mondi l’ormai consolidata rassegna di conversazioni condotte dal grande storico e giornalista. Agli Incontri di Paolo Mieli 2018, fissati nel secondo e nel terzo fine settimana del Festival, sono protagonisti personaggi legati alle istituzioni, alle aziende, al cinema, alla cultura e allo spettacolo. In un fitto programma sfileranno Gabriele Muccino, Ennio Fantastichini, Claudio Cerasa, Francesco Starace, Mario Oliverio, Carlo Freccero, Paola Cortellesi, Marco Travaglio, Raffaella Carrà, Franca Leosini ed Eugenio Sidoli. Con ciascuno di loro andrà in scena un confronto in cui si incroceranno visioni, pensieri ed esperienze.

Con Mieli negli ultimi quattro anni hanno dialogato grandi personalità a beneficio di un pubblico sempre più numeroso: protagonisti del mondo della politica e delle istituzioni (da Walter Veltroni a Raffaele Cantone, da Marianna Madia a Roberta Pinotti, da Beatrice Lorenzin a Luigi Di Maio, da Vincenzo Boccia a Marco Minniti), del mondo delle imprese (tra gli altri Marco Patuano, Carla Fendi, Guido Brera, Antonio Campo Dall’Orto, Ilaria Dallatana, Catia Tomasetti), della cultura e dello spettacolo (Cesare Cremonini, Pif, Marco Giallini, Francesca Reggiani, Adriana Asti, Edoardo Albinati, Emanuele Trevi, Niccolò Ammaniti, Sandro Veronesi, Edoardo Nesi, Aldo Cazzullo, Lilli Gruber, Pierluigi Battista, Pietrangelo Buttafuoco e molti altri). Novità del 2018 è la sede dell’evento: Palazzo Collicola Arti Visive, che garantisce una maggiore capienza ed è il contesto ideale per parlare di innovazione, cultura e futuro.

Si scrive Hdrà, si legge Accadrà. Un gruppo di comunicazione integrata tutto italiano, guidato da Mauro Luchetti e Marco Forlani, che fa del confronto un vero punto di forza per offrire a ogni cliente una strategia taylor made. Le business unit che compongono il gruppo sono specializzate in comunicazione ATL e BTL, relazioni istituzionali, media relations, comunicazione social e organizzazione di eventi. Mad Entertainment e Skydancers, società di produzione cinematografica partecipate da Hdrà, hanno vinto il David di Donatello 2018 nelle categorie Miglior Produttore e Migliori Effetti Digitali per il film “Gatta Cenerentola”. Hdrà prende parte al Festival dei 2Mondi per il settimo anno consecutivo con un proprio format integrato nella programmazione ufficiale.

Stampa