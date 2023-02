Il Festival di danza Fiumicelli compie 40 anni - Tuttoggi

Il Festival Fiumicelli, che vede il patrocinio del Comune di Gubbio e il sostegno della Fondazione Perugia, è stato presentato stamattina (24 febbraio) nella Sala degli Stemmi di Palazzo Pretorio, alla presenza del sindaco Filippo Stirati, della direttrice del Festival Rita Fecchi, di Carla Menichetti, Rosanna Giovarelli e Rosa Sannipoli per l’Associazione Scuola di danza Città di Gubbio e di Lucio Lupini per la Fondazione Perugia. Insieme a loro anche le insegnanti Angela Allegrucci e Agnese Pierotti.

L’edizione 2023 del Festival avrà un ospite speciale: il Balletto di Kiev, “che rappresenterà un’occasione di contatto, vicinanza e supporto alla popolazione ucraina, un incontro al quale teniamo in modo davvero particolare”.

Il programma del Festival, disponibile sul sito vedrà anche una serie di masterclass, che si terranno sia a Teatro sia nei locali della scuola adiacente al Ronconi, in via del Popolo, tenute dagli insegnanti accompagnatori dei ballerini ucraini e tedeschi e da insegnanti italiani. Nei pomeriggi, sempre al Teatro Comunale Luca Ronconi, ci sarà spazio per le esibizioni delle scuole partecipanti, con la presenza di una giuria altamente qualificata che in ogni serata consegnerà borse di studio e premi per la partecipazione a stage e concorsi per i ballerini più meritevoli.

Il sindaco Stirati si è detto “felice di poter ancora una volta ospitare a Gubbio questo evento, peraltro in un fine settimana caratterizzato anche dall’arrivo di atleti da tutta Italia per la concomitante Festa del Cross”. “Con piacere – ha sottolineato l’assessore Damiani – abbiamo messo ancora una volta a disposizione del Festival e della Scuola di Danza Città di Gubbio il Teatro Ronconi e il nostro know how: la capacità di accoglienza, la bellezza della città e l’ottimo programma del Festival faranno il resto”.