Festival 2Mondi, la Fondazione Carla Fendi festeggia i 15 anni di sodalizio con Spoleto - Tuttoggi.info

Quest'anno il premio Carla Fendi andrà all'astronauta umbro, Andrea Patassa, in occasione del Concerto Finale

Quest’anno la Fondazione Carla Fendi festeggia 15 anni di sodalizio con Spoleto Festival dei Due Mondi e la città di Spoleto.

Nel 2007, dopo il suo ritiro dal mondo della moda, Carla Fendi crea l’omonima Fondazione con l’impegno di sostenere e promuovere eventi culturali principalmente nel campo dell’Arte attraverso sponsorizzazioni, borse di studio e donazioni, muovendosi sempre con azioni di puro mecenatismo e utilizzando esclusivamente risorse finanziarie proprie.

Nel 2008, dopo i momenti di incertezza che erano seguiti alla scomparsa del Maestro GiancarloMenotti, Spoleto Festival dei Due Mondi inizia una nuova storia. Per la grande stima e personale amicizia con Giancarlo Menotti, insieme all’amore per il territorio di Spoleto, è stato naturale per Carla Fendi, invitata dal Ministero dei Beni Culturali, dedicarsi alla rigenerazione del nuovo Festival.

La Fondazione Carla Fendi inizia a partecipare a Spoleto Festival, all’epoca guidato dalla direzione artistica di Giorgio Ferrara, prima come sponsor e poi come Main Partner. Inoltre la Fondazione commissiona progetti speciali da presentare nella programmazione del calendario del Festival, coinvolgendo personaggi dell’arte, del cinema, e dello spettacolo: dal premio Oscar Piero Tosi per i costumi dell’opera “Il Matrimonio Segreto” di Domenico Cimarosa, ad artisti come Peter Greenaway e Sandro Chia per le installazioni del progetto GENESI E APOCALISSE, sino a portare per la prima volta al Festival di Spoleto il Maestro Riccardo Muti che dedica un memorabile concerto alla città.

Il Premio Carla Fendi conferisce annualmente un riconoscimento a protagonisti di eccellenza del mondo della cultura, quali PaoloSorrentino, DanteFerretti, BobWilson, AntonioPappano, LilianaCavani, JulieTaymor…

Nel suo impegno di mecenatismo la Fondazione Carla Fendi ha contribuito al patrimonio artistico della città con una significativa collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, facendosi carico del restauro del Teatro Caio Melisso che acquisisce anche il nome SpazioCarla Fendi. Un’ operazione che con l’aiuto di una eccellente artigianalità locale, ha riportato alla luce antichi affreschi, splendidi sipari storici e, dopo cinque anni di lavori, il Teatro è stato restituito alla città.

Alla scomparsa di Carla Fendi nel 2017 succede, per sua diretta volontà, il Presidente MariaTeresa Venturini Fendi che indirizza le attività della Fondazione anche nella disciplina della Scienza, intesa anche come intuizione creativa e forma d’Arte.

Vengono realizzati importanti progetti come la video installazione immersiva sull’ORIGINEDELL’UNIVERSO in collaborazione con l’Istituto di Fisica Nucleare (IFN), NEURAL MIRRORsulla nuova “realtà” dell’Intelligenza Artificiale e REALITY riguardo alla realtà virtuale. Sono stati invitati in veste di relatori i Premi Nobel Peter Higgs e François Englert, la Direttrice delCERN Fabiola Gianotti, la scrittrice didattica di astrofisica Lucy Hawking, il guru della Silicon Valley JaronLanier, le scienziate della robotica CeciliaLaschie BarbaraMazzolai, il neuroscienziato VittorioGallesee l’astrofisica MaricaBranchesi.

La Fondazione Carla Fendi collabora attivamente con i Mahler & LeWitt Studios, una realtà del territorio di Spoleto che ospita artisti in residenza da tutto il mondo e fondata da Marina Mahler, figlia di Anna Mahler e nipote dell’illustre musicista, e da Carol LeWitt, moglie di SolLeWitt, uno dei massimi esponenti del minimalismo, personaggi dei quali la Fondazione ha prodotto due docu-film.

Le finalità della Fondazione continueranno nel futuro mantenendo l’identità di puro mecenatismo nella prospettiva di legarsi sempre di più alla realtà della città, alle sue iniziative, e alla tutela del suo patrimonio artistico.

Maria Teresa Venturini Fendi racconta: “Ho un ricordo gioioso di me ragazza quando accompagnavo Carla a Spoleto per incontrare Giancarlo Menotti e ne approfittavo per guardare le prove degli spettacoli. Più tardi, negli ultimi anni di Menotti, ho iniziato a collaborare alle relazioni esterne del Festival e appena ne avevo l’occasione mi intrufolavo in tutti i backstage a vedere le prove. Questa esperienza dietro le quinte mi ha profondamente appassionato allo spettacolo e mi ha fortemente legata a Spoleto e al suo festival “.

La Fondazione a Spoleto66

La Fondazione Carla Fendi, nel suo impegno in qualità di Main Partner di Spoleto66 Festival

dei Due Mondi, rinnova il suo interesse per la Scienza e presenta TUTTO È NUMERO.

Un progetto interdisciplinare che esplora il legame tra musica e matematica sino all’arte

computazionale generativa attraverso i processi di Machine Learning, facendo riflettere su

ciò che l’essere umano è e sarà capace di creare.

Nell’ex BATTISTERO DELLA MANNA D’ORO 24 giugno/ 9 luglio 2023 ore 11:00 – 19:00

TUTTO È NUMERO

ARTIFICIAL CREATION

L’atto di creare dal nulla al tempo dell’Intelligenza Artificiale.

Un’installazione di Gabriele Gianni sulla relazione profonda tra numero e atto creativo,

realizzata attraverso gli strumenti della AI, dove l’atto di creare è messo in discussione dalle

nuove tecnologie e dall’immensità dei dati che abbiamo digitalmente prodotto.

Ci troviamo di fronte a una nuova forma di scrittura, in cui le parole prevedono sé stesse, in

cui l’immaginazione diviene immediatamente immagine, in cui il suono può generarsi senza

fine attraverso pattern che abbiamo solo la sensazione di intuire.

Nello spazio rinascimentale del Battistero, “aumentato” dall’AI, una figura digitale di pietra

intraprende un cammino che potrebbe portarla ovunque. Innumerevoli statue tra un oceano

di dati colmano il vuoto delle antiche absidi, mentre una musica distante genera sé stessa

all’infinito.

AL TEATRO CAIO MELISSO SPAZIO CARLA FENDI domenica 9 luglio 2023 ore 17.00

TUTTO È NUMERO

INCONTRI

Dalla Matematica, alla Musica, all’Intelligenza Artificiale

Coordinati dalla regia di Quirino Conti sul palcoscenico si alterneranno eminenti personalità.

Il matematico Paolo Zellini e la presidente dell’associazione mondiale sulla ricerca in AI

Francesca Rossi interverranno sulla matematica come fonte di creatività e sull’etica

dell’Intelligenza Artificiale. In questo nostro viaggio tra numeri e algoritmi, lo storico della

musica Sandro Cappelletto ne introdurrà la derivazione musicale affidandola alla

performance del valente pianista Marco Scolastra.

Maria Teresa Venturini Fendi dice: “TUTTO È NUMERO esplorerà il ruolo dell’algoritmo nel

profondo legame tra pensiero creativo, musica e matematica. L’Intelligenza Artificiale ci

proietta in un momento esaltante e inquietante insieme, una quarta rivoluzione industriale

di cui non conosciamo ancora l’evoluzione”.

PREMIO CARLA FENDI 2023

[Science Tecnology Engineering Matemathics]

Domenica 9 luglio, sul palcoscenico del CONCERTO FINALE dello Spoleto Festival dei Due

Mondi il PREMIO CARLA FENDI S.T.E.M. 2023, alla sua tredicesima edizione, verrà conferito

all’astronauta ANDREA PATASSA, selezionato tra più di 22.000 aspiranti di tutto il mondo

come riserva dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il riconoscimento verrà consegnato dal

Maestro Antonio Pappano alla presenza della direttrice artistica del Festival Dei Due Mondi

Monique Veaute e di Maria Teresa Venturini Fendi Presidente della Fondazione Carla Fendi.