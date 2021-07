Festa Sir, aspettando nuovi successi GALLERY

Dirigenti, sponsor e tifosi nella serata organizzata dalla società bianconera per festeggiare la Supercoppa Italia | Kamil Rychlicki la star

Festa Sir per la Supercoppa Italiana al Relais Poggio del Sole. Sperando che la prossima estate si possano festeggiare altri trofei.

Società, sponsor e Sirmaniaci tutti insieme nel rispetto delle direttive anti Covid e con la voglia di stare insieme.

Ovazione e tanti selfie per il neo acquisto bianconero Rychlicki, super ospite della serata. E poi risate con lo showman Uccio De Santis, premi speciali per i tre dirigenti storici Egeo Baldassarri, Piero Bizzarri e Luca Ciambrusco, tanti brindisi e finalmente tanti sorrisi.

Una serata fortemente voluta dalla società bianconera. Un po’ perché le piacevoli abitudini vanno sempre rispettate, un po’ perché era importante, verso i dirigenti, verso gli sponsor e verso i tifosi, dare un segnale tangibile di presenza anche in vista della prossima stagione. Nella quale Perugia ha nuove e più forti ambizioni, visti anche i nuovi arrivi.

Rychlicki superstar

Kamil Rychlicki, uno dei diversi super acquisti del mercato estivo, è sembrato subito a suo agio in mezzo ai Sirmaniaci ed alla sua nuova gente. Con la nuova maglia da gioco indossata in diretta e i selfie come di consueto a farla da padrone.

Premi ai dirigenti e applausi per l’under 19

Premi speciali per tre dirigenti storici della società bianconera: Egeo Baldassarri, Piero Bizzarri e Luca Ciambrusco. E poi l’applauso per i giovani dell’under 19 bianconera, presente con una parte della rosa alla serata, per l’eccellente decimo posto assoluto alle finali nazionali di categoria dello scorso fine settimana.

Sì, è stato tutto molto bello!