Festa di scienza e filosofia: per l'apertura Nardella, Buttafuoco e il vescovo Satriano

Quasi 9mila prenotazioni per le conferenze dell'edizione 2024 di Festa di scienza e filosofia. Centinaia i relatori in arrivo.

Si apre sotto i migliori auspici la XIII edizione di “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza”. A ormai pochissimi giorni dal taglio del nastro, infatti, le prenotazioni alle 140 conferenze in programma fino a domenica 14 aprile hanno quasi raggiunto quota 9mila. L’apertura della manifestazione, invece, è fissata per giovedì 11 aprile, alle 16, all’Auditorium San Domenico di Foligno, alla presenza delle autorità, dei rappresentanti istituzionali, delle associazioni, dei partner e, ovviamente, del grande pubblico.

L’apertura

Ad accompagnare gli interventi istituzionali, coordinati dal giornalista Mauro Silvestri, saranno la lettura del XXVI Canto dell’Inferno della Divina Commedia sul racconto di Ulisse, a cura di Enrico Sciamanna, e l’esibizione del coro dell’Istituto comprensivo Foligno 5, diretto dalla professoressa Mariella Battistelli, con il brano “Mediterraneo”. Subito dopo i saluti istituzionali, si entrerà nel vivo della grande Festa culturale che, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà oltre che a Foligno anche nella città marchigiana di Fabriano (12-13 aprile). Il primo incontro, ospitato sempre nella splendida location dell’Auditorium San Domenico, avrà per titolo “La carta di Firenze” e vedrà intervenire i primi grandi ospiti di questo 2024.

Gli ospiti

A parlarne, infatti, saranno il presidente de La Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco (in diretta streaming), il presidente della Fondazione Giorgio la Pira, Patrizia Giunti, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, il filosofo della scienza Silvano Tagliagambe e il direttore della Fondazione Mont’e Prama della Sardegna, Giorgio Murru.

Le conferenze del primo giorno

A scandire la prima giornata della XIII edizione saranno, però, altre sette conferenze, a partire da quella che vedrà protagonista lo storico Franco Cardini che, alle 18, all’Auditorium San Domenico terrà un incontro su “Gli Avatara dell’Occidente”. Alla stessa ora, in diretta streaming, nella Sala Rossa di Palazzo Trinci ad intervenire su “L’Unione della Scienza e della Spiritualità” sarà il fisico Federico Faggin, mentre nella sala attigua parlerà Maria Pia Abbracchio, prorettore vicario dell’Università degli Studi di Milano, con una conferenza dal titolo “Verso una Società della Conoscenza: perché e come?”. Il teatro “San Carlo”, invece, ospiterà la conferenza “Studiare l’Universo dal cuore della terra sarda” con la direttrice Inaf dell’Ossevratorio astronomico di Cagliari, Federica Covoni, e il direttore di ricerca dell’Infn di Cagliari, Alessandro Cardini. Altri due incontri, sempre alle 18, sono in programma in altre due location: all’Oratorio del Crocifisso con la co-fondatrice del Centro Asafal, Federica Guazzini, con una conferenza dal titolo “Attraversando il Mediterraneo: comprendere le sfide delle migrazioni dall’Africa all’Europa”; e all’Auditorium Santa Caterina con don Luca Peyron, docente di Teologia dell’innovazione e consigliere scientifico dello Human Technology Lab dell’Università Cattolica che parlerà de “Lo spazio che ci è dato: la speranza al tempo dell’algoritmo”. A chiudere la prima delle quattro giornate sarà, infine, l’incontro su “Le sfide della medicina del futuro: dall’intelligenza artificiale alla chirurgia mininvasiva”. Ospiti d’eccezione per l’occasione saranno, alle 21 all’Auditorium San Domenico, Gianvito Martino e Pierpaolo Sileri, rispettivamente prorettore Ricerca e Terza Missione e prorettore alla didattica dell’Università Vita – Salute San Raffaele.

“Festa di Scienza e Filosofia” è promossa e organizzata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno Odv e dal Rotary Club di Fabriano, in collaborazione con il Comune di Foligno, la Regione Umbria, il Comune di Fabriano, la Regione Marche e l’associazione OICOS riflessioni.

Sostenitori e patrocini

I sostenitori della “Festa di Scienza e Filosofia” sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, la Città di Fabriano, la Regione Umbria, la Regione Marche, la Fondazione Cassa di Risparmio Fabriano e Cupramontana, la Fondazione Aristide Merloni, HAMU – Hub Abruzzo Marche Umbria, la Camera di Commercio dell’Umbria, la Provincia di Ancona e la Provincia di Perugia.

La XIII “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza” è realizzata con il patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università per Stranieri di Perugia, dell’Università degli Studi di Milano, del Politecnico di Milano, dell’Università di Genova, dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”,dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Università di Camerino, dell’Università di Macerata, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Rai Umbria.

PARTNER SCIENTIFICI – Partner scientifici della “Festa di Scienza e Filosofia” sono: il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Istituto Italiano di Tecnologia, l’Institut de Fìsica d’Altes Energies e l’Enea.