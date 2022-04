Festa di Scienza, sabato arriva Dario Fabbri all’Auditorium

Ricco il programma del weekend per l'XI edizione della kermesse

Procede spedito il viaggio di “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza” in questa XI edizione, segnata dal ritorno in presenza. E ad attendere il pubblico, in quella che sarà la terza giornata della manifestazione, saranno ben 48 conferenze, alle quali si aggiungono altri 13 incontri che nella mattinata interesseranno le scuole. In totale, dunque, sabato 23 aprile saranno ben 61 gli appuntamenti in agenda per appassionati e curiosi.

Il programma

Ma chi sono i relatori e quali i temi che saranno trattati nella giornata di domani? Tra i primi incontri del pomeriggio ci sarà, alle 15.30, nella Sala Battenti del Teatro San Carlo, quello con la biologa Claudia Bordese, dal titolo “Il rispetto delle regole. Etica e giustizia in natura”. Per la professoressa Bordese si tratterà della seconda conferenza, dopo quella tenuta nella mattinata di venerdì a Sant’Eraclio negli spazi del Centro giovani parrocchiale dedicato alle scuole. Sempre sabato tornerà grande protagonista il linguista e referente scientifico della Festa, Massimo Arcangeli, con un incontro su “La lingua in cammino” ospitato alle 15.30 nella sede di via Cairoli del Liceo scientifico “Marconi” di Foligno. Alla stessa ora, Giorgio Vallortigara, professore ordinario del Cimec dell’Università degli Studi di Trento, a Palazzo Trinci parlerà di “Pensieri della mosca con la testa storta”, mentre la fisica e divulgatrice scientifica Gabriella Greison interverrà a Palazzo Brunetti Candiotti su “The Quantum Women (Le Scienziate della Meccanica Quantistica)”. Tra i protagonisti di domani ci sarà anche il fisico e genetista Edoardo Boncinelli, in coppia questa volta con la biologa e oncologa molecolare, presidente del Corso di laurea in Biologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Barbara Majello sulla bellezza della scienza nella sua imperfezione. L’appuntamento è alle 16.30 al Laboratorio di Scienze Sperimentali. Sempre il professor Boncinelli interverrà, alle 17.30, in videocollegamento dalla sede di via Isolabella su “L’impegnativa abitudine di essere umani”. Tra gli argomenti trattati nella terza giornata della Festa, il Metaverso nell’incontro che vedrà protagonista, alle 16.30, a Palazzo Trinci, Silvano Tagliagambe, professore emerito di Filosofia della Scienza all’Università degli Studi di Cagliari. Mentre Eugenio Coccia, rettore del Gran Sasso Science Institute (Centro di Studi Avanzati dell’INFN), in quella splendida location che è la Calamita Cosmica, alle 16.30, terrà una conferenza dal titolo “Dante, il big bang e le nuove colonne d’Ercole”. Ma, come detto, in questa XI edizione si parlerà anche di guerra, con un occhio alle implicazioni che lo scontro avrà sulle collaborazioni scientifiche a terra e nello spazio.