Festa della fisarmonica - Giacomo Alunno Pantaleoni a Nocera Umbra

Ecco il programma della due giorni di concerti e spettacoli

Nocera Umbra in festa per la terza edizione della ‘Festa della Fisarmonica – Giacomo Alunno Pantaleoni’. Si tratta di un evento, in programma il 19 e il 20 giugno, nello scenario del Giardino delle Acque. Dalle 16 alle 20.30 musica folk, pop e classica e l’animazione di Porta Santa Croce. Domenica 20, in piazza Caprera, l’esibizione dei fisarmonicisti della scuola di musica Tomassetti.

Il programma dettagliato

Sabato, dalle 16, dopo il saluto delle istituzioni, breve introduzione all’evento della scrittrice Alessandra Squarta. Introduzione al clima ottocentesco poi con l’animazione di Porta Santa Croce. “Giochi de nà volta” per bambini. Segue un torneo di “Morra”. Alle 17.00 il gruppo musicale folk di Valtopina, esegue musiche per l’antica danza il “Saltarello”. Canti e musiche del maggio, allegoria della vita e della rinascita. Seconda parte al via alle ore 18.00 con il Gran Galà con il Maestro Giuseppe Palerma, di Avezzano, con una lunghissima carriera dopo il diploma al conservatorio di Ancona.

Il Gran Galà

Nella sua ricca carriera ha ricevuto molti premi nazionali e internazionali, ha collaborato con numerosi musicisti e band, attualmente tiene corsi individuali presso la scuola Leoncini d’Abruzzo. Esegue brani classici con forti note virtuosistiche. Si esibisce anche Alessio Manni di Gualdo Catteneo, giovane musicista di grande versatilità una autentica passione per la musica che lo vede impegnato allo studio di più strumenti. Formatosi presso la scuola di Renzo Tomasetti, ha intrapreso costanti sperimentazioni Jazz, folk, gipsy, e tradizionale, all’interno di noti gruppi musicali. Giovani promesse della scuola di musica Maestro Renzo Tomasetti Sofia Santorelli e Pietro Caldarelli, eseguiranno brani classici.

La domenica con la scuola Tomassetti

Il 20 il professor Cicognola e gli allievi della terza media dell’Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri raccontano la storia di Giacomo Alunno Pantaleoni. Segue il concerto in Piazza Caprera degli alunni della scuola di Renzo Tomassetti, brani classici eseguiti individualmente in duo e in gruppo. La manifestazione si chiude alle ore 20.00