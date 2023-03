Festa di San Giuseppe, cambia la viabilità nel centro storico di Orvieto

– Dalle 10.00 alle 20.00 dei giorni 17 – 18 – 19 marzo 2023, è vietato il transito veicolare in via Luca Signorelli, Piazza Gualterio e via dei Gualtieri, fatta eccezione per i veicoli dei residenti della zona.

– Dalle 16.00 alle 20.00 di sabato 18 marzo 2023, l’area a strisce gialle riservata allo stazionamento degli scuolabus situata in Piazza Marconi sarà riservata alla Diocesi.

– Dalle ore 19.00 di sabato 18 marzo 2023 fino al termine del passaggio della processione religiosa, è fatto divieto assoluto di transito in Via del Duomo, Via Luca Signorelli, Piazza Gualterio e Via dei Gualtieri.

– Nella mattinata di domenica 19 marzo 2023, in occasione della “Passeggiata di Primavera” prevista dalle 9.00 alle 12.00 circa, il traffico veicolare lungo le vie interessate sarà temporaneamente interrotto, per il tempo strettamente necessario, dal personale della Polizia Locale in collaborazione con personale della Protezione Civile di Orvieto.

– Dalle 14.00 alle 20.00 di domenica 19 marzo 2023 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Monaldeschi per consentire il raggruppamento del gruppo Sbandieratori della città di Orvieto che sfilerà lungo Corso Cavour, via del Duomo, Piazza Duomo con rientro lungo lo stesso percorso fino alla sede situata all’interno della ex Caserma Piave.

Il programma religioso, iniziato già dal 7 marzo nella chiesa di San Giuseppe, culminerà sabato 18 marzo alle 18 in Duomo con la Solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Orvieto-Todi, monsignor Gualtiero Sigismondi. Al termine la tradizionale processione con l’immagine del Santo dalla Cattedrale alla chiesa dedicata al patrono accompagnata dalla Banda filarmonica “Luigi Mancinelli” di Orvieto.

Il calendario delle iniziative per San Giuseppe di questa settimana si intreccia con il programma della Ireland Week@Orvieto e del Saint Patrick’s Day, dal 13 al 17 marzo alla Biblioteca “Luigi Fumi” e al Pozzo di San Patrizio, e con gli appuntamenti al Teatro Mancinelli con la data zero del tour di Fabrizio Moro “Live 2023 – Racconti Unplugged” (venerdì 17 marzo alle 21) e lo spettacolo “40esto” di Andrea Delogu (sabato 18 marzo alle 21).