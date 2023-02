Fermato senza patente, si spaccia per un altro: denunciato

L'uomo, ad un controllo dei carabinieri, si è spacciato per il figlio del titolare dove lavorava: lui nono aveva mai conseguito la patente

Fermato dai carabinieri, senza patente, si spaccia per un altro, perché non ha mai conseguito il documento di abilitazione alla guida.

I carabinieri della Stazione di Castel del Piano hanno denunciato un uomo di origini sud americane. L’uomo, fermato dai militari durante un normale controllo, ha dichiarato di avere dimenticato a casa la patente di guida, fornendo comunque le generalità. Dagli accertamenti però i Carabinieri hanno scoperto che i dati anagrafici forniti non corrispondevano al vero e che l’uomo, poiché privo di patente di guida, si è spacciato per il figlio del suo datore di lavoro, quest’ultimo regolarmente in possesso del documento.