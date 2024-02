Ferdinandi lancia la sfida a Scoccia: “Perugia, da oggi noi ci siamo” VIDEO

La coalizione progressista ha ufficializzato la propria candidata sindaco: "Una nuova classe dirigente capace e appassionata"

Vittoria Ferdinandi lanci la sfida a Margherita Scoccia e agli altri candidati sindaco. Superati gli ultimi nodi, questa mattina (venerdì) nell’ultimo vertice progressista è arrivata l’investitura ufficiale come candidata sindaco per la coalizione di centrosinistra “Un Patto Avanti”.

Volto sorridente, contornata dai vertici dei partiti della coalizione, Vittoria Ferdinandi ha parlato all’uscita di Palazzo Cesaroni, dove si è tenuto l’ultimo vertice della coalizione: “Un’emozione altissima. Perugia, da oggi noi ci siamo!”.

Pur dichiarando rispetto per i partiti della coalizione e le loro dinamiche interne, Ferdinandi ha voluto lanciare un messaggio a quei cittadini che vorranno condividerne il percorso politico: “Non lasciateci soli, invadeteci, venite da noi” ha detto. Spiegando che anche alla luce delle sollecitazioni che arriveranno sarà costruito il programma elettorale.

Ora l’attende una campagna elettorale nella quale è convinta – e il centrosinistra con lei – avere buone carte da giocare per la rimonta sul centrodestra dato per favorito. “Le uniche battaglie perse – ha detto rispondendo a una domanda dei giornalisti che l’attendevano in piazza Italia – sono quelle non combattute”. E Vittoria Ferdinandi annuncia di volersela giocare fino in fondo questa opportuna, per la sua città. Anche perché l’alleanza progressista conta di potersi ampliare nei prossimi giorni. “Un’alleanza – ha ribadito – non con confini rigidi, ma aperta al dialogo”.

Il centrosinistra lancia così la sua sfida. Pronto a mettere in campo, come dice la sua candidata sindaco, “una nuova classe dirigente capace e appassionata”.

