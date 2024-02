Febbraio da record all’Unitre di Orvieto: il programma

Lunga e attraente la serie di eventi e iniziative speciali

È in avvio, a Palazzo Simoncelli, il calendario culturale che l’UNITRE – Università delle Tre Età di Orvieto ha approntato per il mese di febbraio: in programma lezioni, incontri, conferenze, concerti, spettacoli e visite guidate.

Il ventaglio di generi didattici e materie trattate è oramai amplissimo: Ascolto Musicale, Pittura ed Arti Visive, Filostoria, Patchwork, Orvieto Cammina, Scrittura Creativa, Lettura Emozionale, Lingue Straniere (Inglese e Spagnolo), Rieducazione Funzionale, Attività Fisica Adattata, Attività in Acqua, Yoga Posturale.

Programma

Lunga e attraente la serie di eventi e iniziative speciali:

GIOVEDÌ 8 (primo turno ore 11 – secondo turno ore 11:45) – Chiesa dei Santi Andrea e Bartolomeo, Orvieto.

Tesori dell’urbe: “SOTTERRANEI DELLA COLLEGIATA DEI SANTI ANDREA E BARTOLOMEO”, visita a cura dell’Archeologo Francesco Pacelli.

25 posti disponibili per turno; prenotazioni: M° Riccardo Cambri (338 7323884)

MARTEDÌ 13 (ore 10:15) Caffè Montanucci, Orvieto

“MUSICA ED AFFETTI PER COLAZIONE”, con Laura Ricci e Riccardo Cambri

GIOVEDÌ 15 (ore 10:30) Sala Eufonica (Nuova Biblioteca Pubblica “Luigi Fumi”), Orvieto

“MUSICA D’AMARE” – Lezione sentimentale di Ascolto Musicale a cura del M° Riccardo Cambri, con la partecipazione della Dott.ssa Mirella Cleri

35 posti disponibili; prenotazione obbligatoria al 338 7323884

DOMENICA 18 (ore 17) Ridotto del Teatro Mancinelli, Orvieto

“DALLA BELLE ÉPOQUE AL FUTURISMO” Tritone quartet feat. Massimo Bartoletti

GIOVEDÌ 22 (ore 17) Sala Urbani (Palazzo Opera del Duomo), Orvieto

per il ciclo “DICA 33” “COME RESTARE IN FORMA E IN SALUTE”, a cura del Dott. Patrizio Angelozzi, specialista in Ginecologia ed in Igiene e Medicina Preventiva

SABATO 24 (ore 17) Auditorium “Gioacchino Messina” (Piazza Febei), Orvieto

“METEOROLOGIA, FRA SCIENZA E FALSI MITI”, a cura del Ten. Col. DANIELE MOCIO, Aeronautica Militare Italiana

MERCOLEDÌ 28 (ore 16:30) Cinema Multisala Corso (Via dei Cartari 13), Orvieto

per “CINEMAalCinema” visione del film “SE MI LASCI TI CANCELLO” (regia di Michel Gondry; USA, 2004)