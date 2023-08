FdI, Meloni sceglie Prisco coordinatore umbro | Zaffini responsabile nazionale PA

La scelta della premier leader di Fratelli d'Italia, l'annuncio dello stesso Prisco che disinnesca letture di dualismo con il predecessore

Giorgia Meloni ha scelto Emanuele Prisco per la carica di coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Incarico che il parlamentare perugino aveva già ricoperto all’inizio della sua militanza in FdI.

Staffetta, dunque, con Franco Zaffini, che è stato nominato responsabile nazionale del Dipartimento PA ed Affari regionali del partito.

Ad annunciare il nuovo incarico, in un post con una foto proprio insieme a Zaffini, a cui rivolge un “in bocca al lupo per il nuovo incarico” è stato proprio Emanuele Prisco. Che spiega: “Sono legato a Franco da anni di amicizia e stima politica e il suo aiuto sarà utile e prezioso come lo fu quando ho ricoperto questo incarico nei primi anni dell’avventura di Fratelli d’Italia”.

“La comunità politica di FdI – conclude Prisco – in Umbria è composta da tanti appassionati militanti, amministratori e dirigenti di spiccata qualità, che saranno determinanti nella prossima delicata stagione per il centrodestra umbro”.

Una scelta che conferma come Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell’Interno, sia particolarmente considerato da Giorgia Meloni nelle gerarchie del partito.