Fase 2, presto una scheda tecnica per facilitare i progetti dei Centri Estivi - Tuttoggi

“Una scheda tecnica per facilitare la presentazione dei progetti dei centri estivi che sarà a disposizione dei Comuni già dai prossimi giorni. La prima riunione del tavolo tecnico che riunisce Anci, Usl e Regione Umbria ha portato subito a un importante risultato che consentirà di programmare in maniera efficace, e in linea con le disposizioni del Governo, le prossime attività dedicate ai bambini”.

Lo afferma l’assessore alla Scuola, Paola Agabiti a conclusione della riunione a cui hanno preso parte rappresentanti della direzione Istruzione dell’assessorato alla Scuola e della direzione Politiche sociali dell’assessorato alla Sanità.

“Le famiglie e i bambini sono al centro della nostra attenzione – aggiunge Agabiti. Con l’assessore Luca Coletto condividiamo la ferma volontà di intervenire, per quanto di nostra competenza. Siamo consapevoli dell’importanza che, in particolare, in questo momento, rappresentano i centri estivi per ritrovare quella socialità che l’emergenza coronavirus ha inevitabilmente limitato – conclude l’assessore Agabiti– e per questo, in sede di riprogrammazione dei fondi Por Fse 2014-2020, la Giunta ha deciso di destinare 3 milioni di euro al loro sostegno”.