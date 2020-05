Fase 2 Coronavirus, riaperti i Centri raccolta rifiuti: le regole

Da lunedì, con l’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, hanno riaperto i Centri di raccolta comunale in tutti i comuni dell’area Gest. Si può tornare a conferire i propri rifiuti secondo gli orari e i calendari di apertura dei singoli centri.

Per consentire la riapertura dei Cdr, in ottemperanza alle misure prescritte per la Fase 2, dell’emergenza Covid-19, Gesenu indica le misure di sicurezza necessarie per evitare possibili contagi.

Gli obblighi

Questi gli obblighi di sicurezza:

1. obbligo di utilizzo di mascherina protettiva;

2. obbligo di non scendere dal proprio veicolo e attendere le indicazioni dell’operatore ed in caso di incolonnamento delle auto, posizionarsi in modo da non creare ingorghi,

3. obbligo per i cittadini di recarsi esclusivamente presso i Centri di Raccolta del proprio Comune di residenza.

Oltre a queste indicazioni si evidenzia che il regolamento generale dei Centri di Raccolta non ha subito variazioni ed è consultabile sul sito Gesenu.

Gli orari

Si chiede a tutti i cittadini che vogliono collaborare conferendo direttamente i propri rifiuti ai Centri di Raccolta di consultare gli orari di apertura sul sito Gesenu, nella sezione dedicata al proprio Comune.

(Foto generica d’archivio)