Farmacie comunali Foligno, sindacati sul piede di guerra

Denunciati comportamenti antisindacali

Straordinari non pagati, così come ore di assemblea sindacale regolarmente svolte e preparate. Ma anche lavoro poco flessibile e atteggiamenti ostili nei confronti nel sindacato. Uno stato che, di fatto, ha portato ad una mancata attuazione del contratto nazionale all’Afam di Foligno per i 28 dipendenti delle farmacie comunali. La denuncia è dei sindacati Filcams e Fisascat, con Vasco Cajarelli e Simona Gola, venerdì 2 febbraio in conferenza stampa per denunciare la situazione e stigmatizzare anche il silenzio del sindaco Zuccarini di fronte ai loro appelli e alle loro richieste di aiuto.

Difficoltà di relazioni

“Da mesi abbiamo difficoltà di dialogo con il Cda e con il socio di maggioranza, che sarebbe il Comune – ha detto Gola – siamo arrivati ad un punto morto quanto a relazioni sindacali. Abbiamo cercato di coinvolgere il sindaco, ma non si è degnato di nessuna risposta. E il Cda si è basato sempre sul porre limiti, sul togliere lo stato di abnegazione assoluta al lavoro che ha il personale impiegato, all’opera con uno spirito di missione sociale. Noi abbiamo proposto strumenti del contratto nazionale, che l’azienda ha sempre rispedito al mittente. Vogliamo anche capre cosa si nasconde dietro all’atteggiamento del sindaco, che rifiuta di incontrarci“.