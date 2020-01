"Famiglie in Biblioteca", a Todi apertura straordinaria al pubblico il 1 febbraio - Tuttoggi

Sabato 1 Febbraio sarà una giornata speciale per la Biblioteca Comunale di Todi, con l’apertura straordinaria al pubblico nell’ambito del progetto “Città che Legge”.

La Biblioteca resterà aperta dalle ore 9 alle ore 13 con tante iniziative dedicate a tutti i tipi di platea. La Giornata, denominata “Famiglie in Biblioteca” vedrà appunto diversi appuntamenti. Si comincerà con le Visite Guidate alla Biblioteca Comunale per far conoscere i luoghi e le attività svolte all’interno di esse ordinariamente; ci sarà poi una Mostra di elaborati realizzati dai bambini che stanno partecipando al corso di pittura tenuto da Teodora Livia De Nobili e Sara Sajeva; inoltre ci sarà l’attività di Bookcrossing con scambio di libri tra tutti coloro che vorranno portarne uno in quella mattinata per poi scambiarlo con qualcun altro dei presenti.

Grande soddisfazione espressa dall’Assessore alle Politiche Culturali Claudio Ranchicchio, che si dichiara entusiasta del Progetto Città che Legge ed allo stesso tempo ritiene molto importante che i cittadini di Todi possano vivere al meglio la realtà della nostra Biblioteca Comunale.